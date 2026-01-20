Atletico Madrid, Galatasaray Maçı Öncesi Hazırlıklarını RAMS Park'ta Tamamladı

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında yarın oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:35
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta öncesi son prova

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Diego Simeone yönetimindeki antrenman, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman öncesinde saha içinde kısa bir toplantı yapan ekip, daha sonra top kapma çalışmasına geçti. Basına açık bölümün son kısmında futbolcular pas ve koşu çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

İspanyol ekibi, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktik hazırlıklarına odaklandı ve son provayı tamamladı.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmnla tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

