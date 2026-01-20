Mathias Lovik, Trabzonspor’da İlk Antrenmanına Çıktı

Kasımpaşa maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, yeni transfer Mathias Lovik ile saha çalışmalarına başladı. Lovik, bordo-mavili takımla ilk antrenmanını gerçekleştirerek takım çalışmalarına katıldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ilk etapta ısınma çalışmaları yapıldı. Antrenman, rondo ile devam etti ve pas ile taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacakları antrenmanla sürdürecek.

