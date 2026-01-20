Mathias Lovik, Trabzonspor’da İlk Antrenmanına Çıktı

Yeni transfer Mathias Lovik, Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında Trabzonspor’la ilk antrenmanına çıktı; takım Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 21:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:10
Mathias Lovik, Trabzonspor’da İlk Antrenmanına Çıktı

Mathias Lovik, Trabzonspor’da İlk Antrenmanına Çıktı

Kasımpaşa maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, yeni transfer Mathias Lovik ile saha çalışmalarına başladı. Lovik, bordo-mavili takımla ilk antrenmanını gerçekleştirerek takım çalışmalarına katıldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ilk etapta ısınma çalışmaları yapıldı. Antrenman, rondo ile devam etti ve pas ile taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacakları antrenmanla sürdürecek.

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN TRABZONSPOR’DA, YENİ TRANSFERİ MATHİAS LOVİK, BORDO-MAVİLİ...

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN TRABZONSPOR’DA, YENİ TRANSFERİ MATHİAS LOVİK, BORDO-MAVİLİ TAKIM İLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI.

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN TRABZONSPOR’DA, YENİ TRANSFERİ MATHİAS LOVİK, BORDO-MAVİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı Sporculardan 2 Türkiye Birinciliği
2
Mathias Lovik, Trabzonspor’da İlk Antrenmanına Çıktı
3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 2
4
Samsunspor Bocce, Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Aldı
5
Trabzonspor, Mathias Lovik'i 4.5 yıllığına Parma'dan transfer etti
6
Diego Simeone: Galatasaray Deplasmanında "İlk 8 için Kazanmalıyız"
7
Atletico Madrid, Galatasaray Maçı Öncesi Hazırlıklarını RAMS Park'ta Tamamladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları