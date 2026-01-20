Diego Simeone: Galatasaray Deplasmanında "İlk 8 için Kazanmalıyız"

Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında ilk 8 için maçı kazanmaları gerektiğini, beraberliğin işlerine yaramayacağını vurguladı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde yarın saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Simeone, Galatasaray karşısında takımının maksimum performansla sahaya çıkması gerektiğini belirterek maçın zor geçeceğini aktardı. "Zor bir maç olacak. Çünkü çok iyi oyuncuları var. Forvette özellikle iyi ve hızlı oyuncuları var. Orta sahadan çıkan ataklar çok önemli olacak. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor" dedi.

"İlk 8 için maçı kazanmamız gerekiyor. Beraberlik işimize yaramaz" ifadesini kullanan Arjantinli teknik adam, sahaya kazanmak amacıyla çıkacaklarını vurguladı.

Sörloth değerlendirmesi

Norveçli golcü Alexander Sörloth'un formu hakkında soruya Simeone, "Hava toplarında iyi. Her zaman gol pozisyonlarına girmek noktasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan katkısını bekleyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

55 yaşındaki teknik direktör, mevcut kadroyla yola devam ettiklerini ve transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Simeone, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların zorluklarla karşılaştığını, her ekibin play-off oynamamak için ilk 8'e girmeye çalıştığını söyleyerek, ilk 8'in zorluğunu vurguladı.

