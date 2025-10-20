Erzurum'da Tekerlekli Sandalye Curling Seçmeleri: Ay-Yıldızlı Forma İçin 10 Sporcu Yarışıyor

Erzurum'da Tekerlekli Sandalye Curling Seçmeleri: Ay-Yıldızlı Forma İçin Mücadele

Türkiye'nin farklı illerinden Erzurum'a gelen sporcular, ay-yıldızlı forma ile uluslararası organizasyonlarda ülkeyi temsil etmek için ter döküyor. İstanbul, Kocaeli, Samsun gibi kentlerden katılan 10 sporcu, Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı seçmelerinde buz üzerinde en yüksek puanı almak için yarışıyor.

Tecrübe bizim için çok önemli

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Antrenörü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada milli takım seçmelerini sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, "Samsun, Kocaeli gibi yerlerden gelen sporcular var. Bu ilk aday kampı ve bunun bitiminde 8 erkek, 2 kadın kadroda olacak ve sonrasında da nihai kadro için kasım ayının sonunda tekrar bir seçme yapılacak." dedi.

Özdemir, seçmelerle ilgili süreci anlatarak, "Bu seçmelerden sonra ikinci kampa gideceğiz ve ondan sonra da 3 erkek, 1 kadın sporcuyla kadroyu oluşturacağız. Tecrübe bizim için çok önemli. Burada daha önce milli takımda yer almış tecrübeli sporcularımız var. Bu, yeni başlayan sporcular için bir engel teşkil etmiyor. Buradaki seçmelerde kim başarılı olursa milli takım kadrosuna dahil olacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, 2026 yılında İtalya'da yapılacak 25. Kış Olimpiyat Oyunları nedeniyle yakın zamanda bir organizasyona katılmayacaklarını, tekerlekli sandalye curling takımı olarak amaçlarının daha sonraki dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara katılmak olduğunu belirtti.

"Bu formaya layık olmaya çalışıyoruz"

Sporculardan 47 yaşındaki Savaş Şimşek, seçmelere İstanbul'dan katıldığını ve kamp döneminin verimli geçtiğini aktardı. Şimşek, "10 arkadaşımla birlikte seçmelerin neticesinde bir kamp daha planlanıyor. O kamplar sonunda puanlar toplanarak asıl kadro ortaya çıkacak. Ondan sonra da turnuvalara geçilecek." dedi.

Şimşek, daha önce milli formayı giydiğini belirterek, "Ay-yıldızlı formanın ağırlığını kaldırmak kolay değil çünkü tüm ülkeyi temsil ediyorsunuz. Biz de elimizden gelen gayreti göstererek bu formaya layık olmaya çalışıyoruz. Her branşın zorluğu var, tabii ki bizim de zorluğumuz soğuk olması. Kış sporu ve bu sporu yapabilmen için gönül vermek gerekiyor. Soğukla mücadele ve oyunda bazen sıkıntılar olabiliyor ama gerçekten gönül vermişsen bunu başarıyorsun." diye konuştu.

45 yaşındaki Turan Akalın ise seçmelere Kocaeli'den katıldığını belirterek, "Tekerlekli sandalye curlinge başlayan ilk sporculardan biriyim diyebilirim. Herkes burada elinden geleni yapıp milli takıma seçilerek ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil etmek istiyor. Yaptığımız spor buzda, soğukta bir spor ve engelliler saatlerce burada kaldığı için metabolizması herkes gibi aynı olmuyor. Ayaktakiler hareketli olduğu için bu soğuk onları çok fazla etkilemiyor. Biz sabit sandalyede olan bireyler olduğumuz için bazı engelli arkadaşlarımızı etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında yapılacak ikinci kampın ardından sporcuların toplam puanlamalarıyla asıl kadro belirlenecek ve başarılı olanlar Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkı kazanacak.

