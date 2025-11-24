Auran Kayseri Kadın FK Gazikentspor'u 7-1 Yenerek Namağlup İlerliyor

Auran Kayseri Kadın FK, TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu 5. haftasında Gazikentspor'u 7-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:58
TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda Auran Kayseri Kadın FK, ligin 5. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Gazikentspor'u 7-1 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti.

Maç Detayları

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Efe Çağatay Koku, Caner Kalem, Buse Özgül

Kadrolar

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Eda Aydın (Ayşenur dk. 65), Ayşegül Aydın (Eylül dk. 83), Bahar Özen (Arife Yaren Çankaya dk. 65), Kafayat Başhıru (Şimal dk. 75), Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım (İlayda Karakaya dk. 65), Ogundeko Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Emereole, Zeynep Bilir

Gazikentspor: Dilara Öztürk, Büşra İpek, Kardelen Patoğlu (Edanur dk. 67), Sevgi Kaya, İrem Çoban (Cansu dk. 70), Huda Bozo, Elif Reyyan A. (İrem dk. 60), Ayla Demir, Duygu Karabay (Gökçenur dk. 46), Yağmur K., Dilara Kocabağ (Melike dk. 60)

Goller

Auran Kayseri Kadın FK: Mine Okaytu (dk. 10), Nisanur Yıldırım (dk. 13), Kafayat Başhıru (dk. 15, 49), Zeynep Bilir (dk. 53), Ogundeko Sharon (dk. 63), Arife Yaren Çankaya (dk. 87)

Gazikentspor: Dilara Kocabağ (dk. 17)

Maç Özeti

Auran Kayseri Kadın FK, ilk yarıda bulduğu etkili gollerle üstünlüğü erken ele geçirirken, Gazikentspor'un 17. dakikadaki golü geçici olarak skoru değiştirdi. İkinci yarıda Kayseri ekibi farkı artırarak maçı farklı kazanıp ligdeki namağlup serisini sürdürdü.

