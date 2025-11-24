Auran Kayseri Kadın FK Gazikentspor'u 7-1 Yenerek Namağlup İlerliyor
TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda Auran Kayseri Kadın FK, ligin 5. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Gazikentspor'u 7-1 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti.
Maç Detayları
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Efe Çağatay Koku, Caner Kalem, Buse Özgül
Kadrolar
Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Eda Aydın (Ayşenur dk. 65), Ayşegül Aydın (Eylül dk. 83), Bahar Özen (Arife Yaren Çankaya dk. 65), Kafayat Başhıru (Şimal dk. 75), Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım (İlayda Karakaya dk. 65), Ogundeko Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Emereole, Zeynep Bilir
Gazikentspor: Dilara Öztürk, Büşra İpek, Kardelen Patoğlu (Edanur dk. 67), Sevgi Kaya, İrem Çoban (Cansu dk. 70), Huda Bozo, Elif Reyyan A. (İrem dk. 60), Ayla Demir, Duygu Karabay (Gökçenur dk. 46), Yağmur K., Dilara Kocabağ (Melike dk. 60)
Goller
Auran Kayseri Kadın FK: Mine Okaytu (dk. 10), Nisanur Yıldırım (dk. 13), Kafayat Başhıru (dk. 15, 49), Zeynep Bilir (dk. 53), Ogundeko Sharon (dk. 63), Arife Yaren Çankaya (dk. 87)
Gazikentspor: Dilara Kocabağ (dk. 17)
Maç Özeti
Auran Kayseri Kadın FK, ilk yarıda bulduğu etkili gollerle üstünlüğü erken ele geçirirken, Gazikentspor'un 17. dakikadaki golü geçici olarak skoru değiştirdi. İkinci yarıda Kayseri ekibi farkı artırarak maçı farklı kazanıp ligdeki namağlup serisini sürdürdü.
