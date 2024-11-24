AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası Sezon Finali İstanbul Park'ta Gerçekleşti

İstanbul Park'ta Sezon Finali Heyecanı

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası, sezonu İstanbul Park’ta düzenlenen dördüncü ve beşinci ayak yarışlarıyla büyük bir coşkuyla kapattı.

Katkı Sağlayan Kurumlar

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamada, final etaplarının Spor Toto, ICRYPEX, AVIS, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla haftasonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Süper ve Maxi Gruplarda Şampiyonlar

Süper grupta Murat Gürakan ve Berkay Akça hafta sonunu ikişer birincilikle tamamladı. Maxi grupta ise Zekai Özen iki birincilik, Turgut Konukoğlu ve Kemal Gürsoy birer birincilik elde etti. Texaco AMS ekibi, her iki yarışta da takımlar birinciliğinin sahibi olurken, super grupta Egemot H2K ekibinden Berkay Akça ve maxi grupta Texaco AMS'den Zekai Özen şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldu.

Puan Durumları Resmi Olarak Açıklanacak

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası puan durumları, TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.

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