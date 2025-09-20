Avni Mutlu EHF Mahkemesi Üyeliğine Seçildi

THF Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avusturya'daki 17. EHF Olağan Kongresi'nde Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Mahkemesi üyeliğine getirildi.

THF temsilcisi Avrupa Hentbol Federasyonu'nda görev alacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Federasyonun açıklamasına göre Mutlu, Avusturya'daki 17. EHF Olağan Kongresi'nde bu göreve getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mutlu, hayatının en gurur verici anlarından birini yaşadığını belirterek, "Avrupa Hentbol Federasyonunun en önemli kurullarından biri olan 'Court of Handball' üyeliğine seçilmiş bulunuyorum. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluk, aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek olmanın tarifsiz bir gururu var. Hentbolun adalet, dürüstlük ve gelişim ilkelerine katkı sunmak için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.

