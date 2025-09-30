Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası 8-12 Ekim'de Antalya'da

Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirilecek

Organizasyon detayları ve katılımcı beklentisi

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası 8-12 Ekim tarihlerinde Manavgat Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenecek.

Etkinlik Avrupa Kürek Federasyonu himayesinde; Antalya Valiliği, Manavgat Belediyesi ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada, şampiyonaya 30 ülkeden 500 sporcunun katılmasının beklendiği kaydedildi.

Organizasyon, bölge turizmi ve su sporları camiası için önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Yarışlar ve programla ilgili ayrıntıların federasyon tarafından paylaşılacağı belirtildi.