Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye'den İki Bronz Madalya

Türkiye, Gürcistan'daki Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kısa kulvar sürat pateni branşında iki bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 00:09
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye'den İki Bronz Madalya

2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Sona Erdi

Gürcistan'da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Bakuriani Crystal Hotel'de yapılan görkemli kapanış töreniyle son buldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden alınan bilgilere göre, festivalde önemli başarılar elde eden milli sporcular, Türk bayrağını gururla temsil etti.

Bronz Madalyalarla Tarihe Geçiş

Kapanış töreninde, kayaklı koşu milli sporcusu Abdülsamed Yılmaz Türk bayrağını taşırken, milli takımımız kısa kulvar sürat pateni branşında iki bronz madalya kazandı. Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan, Berat Efe Dal ve Yusuf Miraç Uludağ'dan oluşan karışık takım, 2000 metre bayrak yarışı finalini 2.55.823 derecesiyle tamamlayarak, Türkiye'nin tarihteki ilk kış olimpik takım madalyasını kazandı.

Aynı branşta, milli sporcu Berat Efe Dal, erkekler 1000 metre finalinde 1.33.302'lik süresiyle bronz madalyayı elde etti. Bu başarılar, Türk sporunun uluslararası arenada ne denli gelişim gösterdiğinin bir göstergesi oldu.

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