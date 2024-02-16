Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çifte madalya: Yasemin Adar Yiğit madalyanın sahibi oldu

Yasemin Adar Yiğit, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gurur duyulan bir olaya imza attı. Kadınlar 68 kilo müsabakalarında Buse Tosun Çavuşoğlu'nun altın madalya almasının hemen ardından 76 kiloda yarışan Yasemin Adar Yiğit'in altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandığı bilgisi paylaşıldı.

Yasemin Adar Yiğit, finale kadar çıktı ve Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle yenerek altın madalya almaya hak kazandı.





76 kiloda nakavt müsabakasında Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlük ile mağlup eden Yasemin Adar Yiğit'in çeyrek final karşılaşmasında Pauline Denise Lecarpentier ile karşılaştığı ve rakibini 7-3 mağlup ettiği biliniyordu. Milli sporcumuz yarı final maçında ise Macar Bernadett Nagy'yi yenmiş ve finale kadar yükselmişti.

7 DEFA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Yasemin Adar Yiğit, bu galibiyetle 7 defa Avrupa şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Yiğit'in ayrıca 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 1 Olimpiyat üçüncülüğü, 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu 1 Müslüman Dayanışma Oyunları şampiyonluğu bulunmaktadır.