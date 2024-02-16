Bist 100
9.273,99 0%
DOLAR
30,83 0,33%
EURO
33,11 -0,35%
ALTIN
1.988,71 0,45%

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çifte madalya: Yasemin Adar Yiğit madalyanın sahibi oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılan Buse Tosun Çavuşoğlu 68 kilo kadınlarda altın madalya alırken, Yasemin Adar Yiğit ise, 76 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:55
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çifte madalya: Yasemin Adar Yiğit madalyanın sahibi oldu

Yasemin Adar Yiğit, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gurur duyulan bir olaya imza attı. Kadınlar 68 kilo müsabakalarında Buse Tosun Çavuşoğlu'nun altın madalya almasının hemen ardından 76 kiloda yarışan Yasemin Adar Yiğit'in altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandığı bilgisi paylaşıldı.

Yasemin Adar Yiğit, finale kadar çıktı ve Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle yenerek altın madalya almaya hak kazandı.

Yasemin Adar Yiğit madalyanın sahibi oldu

76 kiloda nakavt müsabakasında Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlük ile mağlup eden Yasemin Adar Yiğit'in çeyrek final karşılaşmasında Pauline Denise Lecarpentier ile karşılaştığı ve rakibini 7-3 mağlup ettiği biliniyordu. Milli sporcumuz yarı final maçında ise Macar Bernadett Nagy'yi yenmiş ve finale kadar yükselmişti.

7 DEFA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Yasemin Adar Yiğit, bu galibiyetle 7 defa Avrupa şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Yiğit'in ayrıca 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 1 Olimpiyat üçüncülüğü, 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu 1 Müslüman Dayanışma Oyunları şampiyonluğu bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayern Münih'in yıldızı valizini topladı, yeni takımına gidiyor
2
Galatasaray'da sinirler gerildi: Sözleşmesi her an askıya alınabilir
3
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çifte madalya: Yasemin Adar Yiğit madalyanın sahibi oldu
4
Buse Tosun Çavuşoğlu ülkemize altın madalya getirdi
5
PFDK bu kez acımadı: Murat Sancak'a tarihin en ağır cezalarından birini verdi
6
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı
7
Roma'ya veda eden Jose Mourinho'dan üzen itiraflar

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! O bankadan yüz binlerce lira ödeme çıktı

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

Masaya geldiği gibi biten imam bayıldı tarifi! Minik porsiyonlarla hemen bitecek

Sihirli Annem oyuncusunun şoke eden değişimi! Mum gibi eridi, kimse tanıyamadı

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Bu dev ortaklık, BYD’yi zor durumda bıraktı! Bu araba 297 bin TL’ye satılıyor

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu