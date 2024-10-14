Avrupa Ligi'nde Ceza Alan Oyuncular ve Kulüp Üyesi

Elijah Bryant ve Tarık Biberovic Üzerine Cezalar

Basketbol dünyasında dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa Ligi Disiplin Kurulu, Anadolu Efes'in yıldızı Elijah Bryant ile Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Tarık Biberovic'e birer maç cezası verdi.

Ceza Nedenleri

Organizasyondan yapılan resmi açıklamada, THY Avrupa Ligi 2. haftasında gerçekleştirilen Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşmasında, oyuncular arasında fiziksel saldırı girişimlerinin yaşandığı belirtildi. Olay nedeniyle Bryant ve Biberovic karşılaşmanın ardından birer maç cezası aldı.

Para Cezaları ve Diğer Kararlar

Disiplin Kurulu ayrıca, Elijah Bryant'a 10 bin avro, Tarık Biberovic'e ise 5 bin avro para cezası verdi. Bunun yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’na hakemlere yönelik yaptığı davranış nedeniyle 4 bin avro para cezası uygulanmasına da karar verildi.