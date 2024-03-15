Avrupa Ligi'nde devler çarpışıyor: Milan ve Roma çeyrek finalde karşı karşıya!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi sonucunda Milan ile Roma eşleşmesi dikkat çekti. İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Milan ile Roma Çeyrek Finalde Karşı Karşıya Gelecek!

Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi ve Milan ile Roma eşleşmesi futbolseverlerin ilgisini çekti. Diğer eşleşmeler şu şekilde:

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica - Marsilya

Çeyrek final maçlarının ilk ayağı 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak. Milan ve Roma'nın mücadelesi ise futbol tutkunlarını heyecanlandırıyor.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Eşleşmeleri

Yarı final için belirlenecek eşleşmeler şöyle olacak:

Benfica/Marsilya - Liverpool/Atalanta

Milan/Roma - Leverkusen/West Ham