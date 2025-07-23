Avrupa Para Gençlik Oyunları İstanbul'da Yapılacak!

İstanbul, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Bu önemli etkinlik için düzenlenen basın toplantısı, Feriye Restoran'da gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve birçok para sporcusu katıldı.
Raymon Blondel: İstanbul, Mükemmel Bir Teklif Sunuyor
Toplantıda söz alan Raymon Blondel, İstanbul'un bu önemli etkinliği düzenlemek için mükemmel bir teklif sunduğunu belirtti. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana gençler için etkinlik düzenleme hedefinde olduklarını vurgulayan Blondel, "Burada önemli olan sadece yarışmak değil, aynı zamanda büyümektir. Keşif programı kapsamında sporun ötesinde değerler geliştirmek istiyoruz." dedi.
600'ün Üzerinde Sporcu ve 33 Ülke
Blondel, oyunlara 33 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağını ve 9 farklı disiplinde mücadele edeceklerini açıkladı. Açılış töreninin yarın yapılacağını belirten Blondel, sporcuların İstanbul'dan harika deneyimlerle döneceğini ifade etti.
Murat Aksu: Türkiye'nin Gücünü Gösterme Zamanı
Murat Aksu, basın toplantısında bu organizasyonun Türkiye için önemli bir adım olduğunu dile getirdi. "Paralimpik Oyunları'nda Paris'te önemli bir başarı elde etmiştik, ancak bu yetmez. Amacımız daha ileriye gitmek ve 2036 yılında olimpik ve paralimpik oyunlar düzenlemektir." dedi.
Gönüllü Katılımı ve Keşif Programları
Toplantıda Aksu, gönüllü sayısının 250 olduğunu ve 2.000'in üzerinde başvuru alındığını vurgulayarak gençlerin etkinliğe olan ilgisinin arttığını belirtti. Ayrıca, mental sağlık ve temiz spor Oyunların maskotu olan Gli hakkında da bilgi veren Aksu, İstanbul'un kedilerinin meşhur olduğunu hatırlatarak maskot seçim sürecini anlattı. Gli'nin, Ayasofya Camii çevresinde ünlü olan bir kediden ilham alındığını kaydetti. 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, 28 Temmuz'a kadar Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenecek ve bu etkinlik, İstanbul'un uluslararası spor organizasyonları arasındaki yerini pekiştirecek. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın basın toplantısı düzenlendi. Feriye Restoran'daki basın toplantısına Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel (sol 2), Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (sağ 2), para sporcular Meryem Nur Tunuğ (solda) ve Turgut Aslan Yaraman (sağda) ile konuklar katıldı. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın basın toplantısı düzenlendi. Feriye Restoran'daki basın toplantısına Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel (sol 2), Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (sağ 2), para sporcular Meryem Nur Tunuğ (solda) ve Turgut Aslan Yaraman (sağda) ile konuklar katıldı.
Organizasyonun Maskotu: Gli
Oyunların maskotu olan Gli hakkında da bilgi veren Aksu, İstanbul'un kedilerinin meşhur olduğunu hatırlatarak maskot seçim sürecini anlattı. Gli'nin, Ayasofya Camii çevresinde ünlü olan bir kediden ilham alındığını kaydetti.
2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, 28 Temmuz'a kadar Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenecek ve bu etkinlik, İstanbul'un uluslararası spor organizasyonları arasındaki yerini pekiştirecek.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın basın toplantısı düzenlendi. Feriye Restoran'daki basın toplantısına Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel (sol 2), Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (sağ 2), para sporcular Meryem Nur Tunuğ (solda) ve Turgut Aslan Yaraman (sağda) ile konuklar katıldı.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın basın toplantısı düzenlendi. Feriye Restoran'daki basın toplantısına Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel (sol 2), Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (sağ 2), para sporcular Meryem Nur Tunuğ (solda) ve Turgut Aslan Yaraman (sağda) ile konuklar katıldı.