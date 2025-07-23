Avrupa Para Gençlik Oyunları İstanbul'da Yapılacak!

İstanbul, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Bu önemli etkinlik için düzenlenen basın toplantısı, Feriye Restoran'da gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve birçok para sporcusu katıldı.

Raymon Blondel: İstanbul, Mükemmel Bir Teklif Sunuyor

Toplantıda söz alan Raymon Blondel, İstanbul'un bu önemli etkinliği düzenlemek için mükemmel bir teklif sunduğunu belirtti. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana gençler için etkinlik düzenleme hedefinde olduklarını vurgulayan Blondel, "Burada önemli olan sadece yarışmak değil, aynı zamanda büyümektir. Keşif programı kapsamında sporun ötesinde değerler geliştirmek istiyoruz." dedi.

600'ün Üzerinde Sporcu ve 33 Ülke

Blondel, oyunlara 33 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağını ve 9 farklı disiplinde mücadele edeceklerini açıkladı. Açılış töreninin yarın yapılacağını belirten Blondel, sporcuların İstanbul'dan harika deneyimlerle döneceğini ifade etti.

Murat Aksu: Türkiye'nin Gücünü Gösterme Zamanı

Murat Aksu, basın toplantısında bu organizasyonun Türkiye için önemli bir adım olduğunu dile getirdi. "Paralimpik Oyunları'nda Paris'te önemli bir başarı elde etmiştik, ancak bu yetmez. Amacımız daha ileriye gitmek ve 2036 yılında olimpik ve paralimpik oyunlar düzenlemektir." dedi.

Gönüllü Katılımı ve Keşif Programları