Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası: Mete Gazoz Finalde

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz finale yükseldi. Yarın takım finalleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:30
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası: Mete Gazoz Finalde

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları hız kesmeden devam ediyor. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde, üçüncü günde 25 ülkeden 300 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Mete Gazoz Finale Yükseldi

Organizasyonda klasik yay kategorisi yarı finalinde milli okçumuz Mete Gazoz, gösterdiği üstün performansla finale kalmayı başardı. Gazoz, pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve "bağımsız" katılan Arsalan Baldaov ile altın madalya için karşı karşıya gelecek.

Takım Finalleri Yarın

Şampiyonada yarın, takım final atışları da gerçekleştirilecek. Sporseverler, Türkiye'nin okçuluk alanındaki başarılarına tanıklık etmeye devam edecek.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi....

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonasının üçüncü gününde, 25 ülkeden 300 sporcu yarı finalde mücadele etti.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi....

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonasının üçüncü gününde, 25 ülkeden 300 sporcu yarı finalde mücadele etti.

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