DOLAR
39,07 -0,05%
EURO
44,33 -0,06%
ALTIN
4.175,38 -0,84%
BITCOIN
4.243.825,75 0,9%

Avrupa Şampiyonu Elif Güneri, Kız Çocuklarına İlham Olmak İstiyor

Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına örnek olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:28
Avrupa Şampiyonu Elif Güneri, Kız Çocuklarına İlham Olmak İstiyor

Elif Güneri, Kız Çocuklarına İlham Veriyor

37 yaşındaki Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla genç kızlara "örnek" olmayı hedefliyor. Son olarak, Polonya'da düzenlenen 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda, kadınlar 80 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şehir ve Ülke İçin Temsil

Güneri, elde ettiği başarıların ardında, şehir ve ülkesini en iyi şekilde temsil etme isteğinin bulunduğunu dile getirdi. "Ülkeme ve şehrime altın madalya kazandırdım. İstiklal Marşı'mızı okuttum, bayrağımızı dalgalandırdım. Bu beni çok mutlu etti. En büyük hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımız dalgalandırmak ve kız çocuklarına örnek olmaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek Hedefleri

Grand slam mücadelesinin devam edeceğini aktaran Elif Güneri, haziran sonunda Kazakistan’ın Astana kentinde bir turnuva düzenleneceğini belirtti. Milli takım kampına katılacağını ve kampların oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Tarihî Başarı ve Umutlar

Güneri, "Kazakistan'da güzel bir derece elde ettikten sonra bu yılın en büyük ikinci şampiyonası olan, World Boxing tarafından ilk defa düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı umuyorum," dedi. Ayrıca, alınan şampiyonlukların, yıl sonunda Hindistan'da düzenlenecek şampiyonlar gecesinde yarışma fırsatı sunacağını ekledi.

Türk Kadın Boksunun Gururu

Hedeflerinin yanı sıra, Milli Takım olarak kadın boks ekolünü dünyaya tanıttıklarını vurgulayan Güneri, 2022'de İstanbul'da düzenlenen dünya şampiyonasında takım halinde dünya şampiyonu olduklarını hatırlattı. "Artık dünyada kadın boks dediğimizde akla gelen ilk ülke Türkiye. Bunun mimarlarından biri olmak gerçekten gurur verici," ifadelerini kullandı.

Antrenör Baykan'dan Destek

Antrenör Baykan Arslan, Elif Güneri ile yaklaşık 20 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Boks gibi zor bir branşta bu başarıyı yakalamak kolay değil. Elif, örnek alınacak ve genç jenerasyonlarımıza katkı sunan bir sporcumuzdur," dedi. Ayrıca, Türk boksunun altyapısının güçlülüğünün altını çizdi.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına "örnek"...

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına "örnek" olmak istiyor. Güneri, AA muhabirine açıklama yaptı.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına "örnek"...

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına "örnek" olmak istiyor. Güneri, AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 Yaşındaki Karateci Elis Lina Yılmaz'ın Balkan Şampiyonası Hedefi: Madalya
2
Dimata: Samsunspor'da Başarı İçin Mutluyum!
3
Burak Abay, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Erkekler Yol Bisikletini Tamamlayamadı
4
Teksüt Bandırmaspor'un 60 Yıllık Süper Lig Hayali: Finalde Fatih Karagümrük ile Karşılaşıyor
5
İrlandalı Direktör ile Türk Hokeyinin Zirveye Yükselişi
6
Haydi Tenise Projesi 11 Deprem İlinde Eş Zamanlı Olarak Başladı
7
Şehit Ömer Halisdemir Anısına Niğde'de Yarı Maraton Koşuldu

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı