Avrupa Şampiyonu Elif Güneri, Kız Çocuklarına İlham Olmak İstiyor

Elif Güneri, Kız Çocuklarına İlham Veriyor

37 yaşındaki Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla genç kızlara "örnek" olmayı hedefliyor. Son olarak, Polonya'da düzenlenen 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda, kadınlar 80 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şehir ve Ülke İçin Temsil

Güneri, elde ettiği başarıların ardında, şehir ve ülkesini en iyi şekilde temsil etme isteğinin bulunduğunu dile getirdi. "Ülkeme ve şehrime altın madalya kazandırdım. İstiklal Marşı'mızı okuttum, bayrağımızı dalgalandırdım. Bu beni çok mutlu etti. En büyük hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımız dalgalandırmak ve kız çocuklarına örnek olmaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek Hedefleri

Grand slam mücadelesinin devam edeceğini aktaran Elif Güneri, haziran sonunda Kazakistan’ın Astana kentinde bir turnuva düzenleneceğini belirtti. Milli takım kampına katılacağını ve kampların oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Tarihî Başarı ve Umutlar

Güneri, "Kazakistan'da güzel bir derece elde ettikten sonra bu yılın en büyük ikinci şampiyonası olan, World Boxing tarafından ilk defa düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı umuyorum," dedi. Ayrıca, alınan şampiyonlukların, yıl sonunda Hindistan'da düzenlenecek şampiyonlar gecesinde yarışma fırsatı sunacağını ekledi.

Türk Kadın Boksunun Gururu

Hedeflerinin yanı sıra, Milli Takım olarak kadın boks ekolünü dünyaya tanıttıklarını vurgulayan Güneri, 2022'de İstanbul'da düzenlenen dünya şampiyonasında takım halinde dünya şampiyonu olduklarını hatırlattı. "Artık dünyada kadın boks dediğimizde akla gelen ilk ülke Türkiye. Bunun mimarlarından biri olmak gerçekten gurur verici," ifadelerini kullandı.

Antrenör Baykan'dan Destek

Antrenör Baykan Arslan, Elif Güneri ile yaklaşık 20 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Boks gibi zor bir branşta bu başarıyı yakalamak kolay değil. Elif, örnek alınacak ve genç jenerasyonlarımıza katkı sunan bir sporcumuzdur," dedi. Ayrıca, Türk boksunun altyapısının güçlülüğünün altını çizdi.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına "örnek" olmak istiyor. Güneri, AA muhabirine açıklama yaptı.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, başarılarıyla kız çocuklarına "örnek" olmak istiyor. Güneri, AA muhabirine açıklama yaptı.