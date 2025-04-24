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Avrupa Şampiyonu Halterci Yusuf Fehmi Genç, Ordu'da Coşkuyla Karşılandı

Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak memleketi Ordu'da törenle karşılandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:32
Avrupa Şampiyonu Halterci Yusuf Fehmi Genç, Ordu'da Coşkuyla Karşılandı

Avrupa Şampiyonu Yusuf Fehmi Genç, Ordu'da Törenle Ağırladı

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da büyük bir törenle karşılandı. 73 kiloda koparmada 154 kilo ile gümüş madalya, silkmede 194 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın madalya ve toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden Genç için Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde coşkulu bir karşılama etkinliği düzenlendi.

Başarılı atlet, kendisini karşılayan vatandaşlarla birlikte mehteran eşliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, makamında kabul ettiği Yusuf Fehmi Genç'i ödüllendirerek, onun başarılarının kent için önemine dikkat çekti.

Yerli Spor Yeteneklerine Dikkat Çekildi

Yusuf Fehmi Genç, ayrıca Vali Muammer Erol ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i de ziyaret etti. Vali Erol, yaptığı açıklamada, "Ordu'dan çok yetenekli sporcular yetişiyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmış sporcularımız var. Şimdi bunlara, Avrupa şampiyonluğuyla Yusuf Fehmi Genç kardeşimiz de eklenmiştir. Bu başarı bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Yüksel ise Yusuf Fehmi'nin azminin gençlere ilham olduğunu belirterek, "Milli sporcumuz, daha önce ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada önemli dereceler elde etti. Ancak bu son şampiyonada kırdığı Avrupa rekoru ve kazandığı altın madalya, kariyerinde yeni bir zirve oldu." dedi.

Yusuf Fehmi Genç, başarılarının devamı için çok çalışacağına söz vererek, kendisini bu süreçte destekleyen herkese teşekkür etti.

Moldova'da 13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda koparmada...

Moldova'da 13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya ve toplamda da 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden Yusuf Fehmi Genç için Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde karşılama töreni düzenlendi.

Moldova'da 13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda koparmada...

Moldova'da 13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya ve toplamda da 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden Yusuf Fehmi Genç için Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde karşılama töreni düzenlendi.

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