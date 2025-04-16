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Avrupa Şampiyonu Kaan Kahriman'ın Yeni Hedefi Olimpiyat Madalyası

Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları için iddialı hedefler belirledi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:13
Avrupa Şampiyonu Kaan Kahriman'ın Yeni Hedefi Olimpiyat Madalyası

Avrupa Şampiyonu Kaan Kahriman'ın Hedefi Olimpiyat Madalyası

Moldova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Avrupa şampiyonu olma başarısını gösteren Kaan Kahriman, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na odaklanıyor.

Kişinev'de Zafer

Başkent Kişinev'de gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 67 kilo kategorisinde koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya elde eden 20 yaşındaki Kahriman, toplamda 316 kilo kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

Career Breakthrough

Organizasyonda, yaşadığı zorlukları geride bırakarak büyükler düzeyinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı başaran genç sporcu, 2024'te Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya almıştı.

Gelecek Hedefler

Kaan Kahriman, Moldova'daki performansıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Aslında bu şampiyonada istediğim performansı sergileyemedim. Tüm haklarımı başarıyla tamamlayarak şampiyon olmak isterdim. Ancak yine de Avrupa şampiyonu olmak gurur verici." Genç sporcu, konuşmasına şöyle devam etti: "Öncelikle beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir kamp dönemi geçirdik, sakatlığım da vardı. Artık dünya şampiyonasına odaklanacağız ve ardından da asıl hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve olimpiyat madalyası."

Moldova'da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yaptığı kaldırışlarıyla kariyerinde...

Moldova'da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yaptığı kaldırışlarıyla kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran Kaan Kahriman, yeni hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu belirtti.

Moldova'da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yaptığı kaldırışlarıyla kariyerinde...

Moldova'da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yaptığı kaldırışlarıyla kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran Kaan Kahriman, yeni hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu belirtti.

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