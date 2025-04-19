Avrupa Şampiyonu Kuraş Sporcusu Ayşenaz Tosun'un Hedefleri: İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası

Ayşenaz Tosun'dan Büyük Hedefler

Avrupa şampiyonu Kuraş sporcusu Ayşenaz Tosun, hedeflerini büyütüyor. 16 yaşındaki genç sporcu, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olma ve gelecek yıl Kuraş Dünya Şampiyonası'nda zirveye ulaşma planları yapıyor.

Ömer Ürer'in haberine göre, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Tosun, antrenör ve ailesinin desteğiyle spor hayatına 9 yıl önce judo ile adım attı. Geçtiğimiz yıl kuraş branşına yönelen genç yetenek, ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti. Son olarak, 11-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Gürcistan'daki Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda 44 kilogramda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yeni Hedefler ve Motivasyon

Ayşenaz, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 6-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları için hazırlanırken, aynı zamanda gelecek yıl düzenlenecek Kuraş Dünya Şampiyonası'na yönelik de idmanlarına devam ediyor. Çalışmalarını Kuraş Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Nermin Alayıldız yönetiminde sürdüren sporcu, şampiyonluk hedeflerinden bahsederek, "Madalyalar almak beni motive ediyor. Geçen yıl Edirne'de derece almıştım, Gürcistan'da Avrupa şampiyonu oldum. İslami Dayanışma Oyunları'nda bir kez daha başarı elde etmek istiyorum," diye konuştu.

Teknik Direktör Alayıldız’ın Değerlendirmesi

Kuraş Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Nermin Alayıldız, kuraş sporunun insanlığın en eski sporlarından biri olduğunu belirtti. Ayşenaz'ın başarıları sayesinde İslami Dayanışma Oyunları'na katıldığını ifade eden Alayıldız, "Takım olarak bu büyük organizasyona hazırlanıyoruz. Güzel madalyalar kazanmayı umuyoruz. Kadın milli takımımız Avrupa'da ciddi bir başarı elde etti ve dünyada da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyoruz," dedi.

Ayşenaz ve milli takımın, her iki şampiyonaya yönelik çalışmalarını sıkı bir tempoda sürdürdüğü bildirildi.

Gürcistan'da düzenlenen Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan 16 yaşındaki Ayşenaz Tosun, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Gürcistan'da düzenlenen Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan 16 yaşındaki Ayşenaz Tosun, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.