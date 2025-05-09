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Avrupa Şampiyonu Tekvandocuların Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Safiye Yalçın ve Nilda Aytekin, Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları altın madalyalarla hedeflerini Dünya Şampiyonluğu olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 11:23
Avrupa Şampiyonu Tekvandocuların Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Tekvando'da Yeni Hedef: Dünya Şampiyonu Olmak

Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Safiye Yalçın ve Nilda Aytekin, gözlerini 2026'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na dikti. Gebze'nin yetenekli sporcuları, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

43 yaşındaki Safiye Yalçın, Gebze'deki Mustafa Paşa Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Yalçın, 30 yıllık tekvando kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı ve son olarak Estonya'da iki farklı kategoride altın madalya kazanmayı başardı.

Nilda Aytekin ise eski bir öğrencisi olarak, 16 yaşında genç kız takım kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. İkisinin de ortak hedefi, Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek.

Ağır Rekabet ve Gurur Dolu Anlar

Yalçın, Avrupa Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle karşılaşarak önemli bir mücadele verdiğini belirtti. Finalde İspanyol rakibiyle yaşadığı çekişmeli maçta galip gelen Yalçın, Türk bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşı'nı iki kez dinletmenin gururunu yaşadı.

Yalçın, “Nilda ile birlikte ülkemize 3 altın madalyayla döndük. Şimdi yeni hedeflere odaklandık. 2026 yılında Dünya Şampiyonası'nda daha fazla çalışarak ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum.” dedi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Nilda Aytekin, 8 yıllık tekvando deneyimiyle kazanılan başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. “Takım arkadaşlarımla zorlu rakipleri mağlup ederek kazandık. Hedefim, 2026'daki Dünya Şampiyonası'nda milli takım adına yarışmak ve güzel sonuçlar elde etmek” dedi.

Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocular Safiye...

Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocular Safiye Yalçın (solda) ve Nilda Aytekin (sağda), hedef büyüterek dünya şampiyonluğuna göz dikti.

Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocular Safiye...

Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocular Safiye Yalçın (solda) ve Nilda Aytekin (sağda), hedef büyüterek dünya şampiyonluğuna göz dikti.

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