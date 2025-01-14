Avustralya Açık'ta de Minaur ve Paolini İkinci Tura Geçti

Avustralya Açık'ta De Minaur ve Paolini İkinci Tura Yükseldi

2023 sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Avustralyalı Alex de Minaur ve İtalyan Jasmine Paolini, heyecan dolu ilk tur maçlarının ardından ikinci tura adlarını yazdırdı.

De Minaur'dan Etkileyici Performans

Melbourne'deki turnuvanın üçüncü gün akşam seansında, tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı olan Alex de Minaur, Hollandalı rakibi Botic van de Zandschulp ile karşılaştı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen De Minaur, rakibini 6-1, 7-5, 6-4 setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Rublev Sürpriz Bir Veda Yaşadı

Diğer yandan, 9 numaralı seribaşı Andrey Rublev, 18 yaşındaki Brezilyalı Joao Fonseca ile yaptığı mücadelede 7-6, 6-3, 7-6 setleriyle 3-0 kaybederek turnuvaya erken veda etti.

Paolini'nden Rahat Bir Galibiyet

Tek kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, Çinli rakibi Sijia Wei karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 6-0, 6-4 setlerle 2-0 galip geldi ve ikinci tura geçti.

Madison Keys İleriye Taşındı

ABD'li tenisçi Madison Keys, 19 numaralı seribaşı olarak Ann Liyi 1 saat 8 dakika süren zorlu bir mücadelede 6-4, 7-5 setlerle yenerek bir sonraki aşamaya adım attı.