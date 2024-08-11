Avustralya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Önemli Anlar

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar basketbol branşında önemli bir mücadele yaşandı. Avustralya, Belçika ile karşılaştı ve karşılaşmayı 85-81'lik skorla kazanarak bronz madalya elde etti.

Mücadele Detayları

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Bercy Arena'da gerçekleşen maç, büyük bir heyecanla izleyicileri ekrana kilitledi. Maçın ilk çeyreğini 20-19 önde tamamlayan Avustralya, soyunma odasına da 37-36'lık üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte bir sayı geriye düşmesine rağmen (61-60), son çeyrekteki performansıyla rakibine şans tanımadı ve 85-81'lik skorla maçı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Sonuç

Bu zafer, Avustralya'nın targil basketbol alanındaki güçlü performansını bir kez daha gösterdi ve ülke sporuna büyük bir sevinç getirdi.