Aydan Siyavuş'un 27 Yıllık Basketbol Süper Ligi Şampiyonluk Rekoru

Aydan Siyavuş'un 27 Yıllık Şampiyonluk Rekoru Kırılamıyor

Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenör unvanı, Aydan Siyavuş'ta. 1998'de vefat eden Siyavuş, ligde toplam 7 şampiyonlukla 27 yıldır kırılamayan bir rekora imza atmış durumda.

Siyavuş'un sıra dışı başarı grafiği

Aydan Siyavuş, Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında iki ayrı dönemde ardı ardına üçer şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak öne çıkıyor. Siyavuş, 1983-1984 sezonunda ise Anadolu Efes'in başında ligi şampiyon tamamladı.

Örs ve Ataman ikilisi

Aydın Örs ve Ergin Ataman, her biri 6 şampiyonlukla Siyavuş'u takip ediyor. Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994'te üç yıl üst üste, 1995-1996 ve 1996-1997'de iki kez daha şampiyon olup 2006-2007'de Fenerbahçe Ülker ile 6. kez mutlu sona ulaştı.

Ergin Ataman, 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes; 2011-2012'de Beşiktaş; 2012-2013'te Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ataman'ın üç takımla gelen başarısı

Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak dikkat çekiyor. Ataman, 2008-2009'da Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ilk, 2011-2012'de Beşiktaş ile ikinci, 2012-2013'te Galatasaray ile üçüncü şampiyonluğunu elde etti; sonrasında Anadolu Efes ile tekrar zirveye çıktı.

Oktay Mahmuti'nin dört yıllık serisi

Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002'den itibaren 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk ve tek başantrenör. Lig tarihine ayrıca Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic'in de dörderer kez şampiyon olma başarısı geçti.

Yabancı başantrenörlerde Obradovic öne çıkıyor

Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda. Obradovic, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe'nin yabancı teknik adamlarla yükselişi

Fenerbahçe, son 10 lig şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerle elde etti. Obradovic ile 4, Bogdan Tanjevic ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde 2'şer; Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez şampiyon olan sarı-lacivertli ekip, yabancı çalıştırıcılarla istikrarlı başarısını sürdürdü.

Ligdeki yabancı şampiyon başantrenörler

Ligde toplam 20 Türk ve 7 yabancı başantrenör şampiyonluk yaşadı. İlk yabancı şampiyon başantrenör, 1968-1969 sezonunda Galatasaray'ı şampiyon yapan Bulgar Petar Simenov oldu. Diğer yabancılar arasında Jasmin Repesa (TOFAŞ, 1998-1999), Bogdan Tanjevic (Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 ve 2009-2010), Neven Spahija (Fenerbahçe, 2010-2011), Zeljko Obradovic (Fenerbahçe, 4 kez), Aleksandar Djordjevic (Fenerbahçe, 2021-2022) ve Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe, 2023-2024 ve 2024-2025) bulunuyor.

Şampiyon takımlar ve başantrenörleri

Aşağıda, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ve o sezonlardaki başantrenörler yer alıyor:

1966-67 Altınordu - Samim Göreç

1967-68 İTÜ - Mehmet Baturalp

1968-69 Galatasaray - Petar Simenov

1969-70 İTÜ - Mehmet Baturalp

1970-71 İTÜ - Şengün Kaplanoğlu

1971-72 İTÜ - Samim Göreç

1972-73 İTÜ - Öner Şaylan

1973-74 Muhafızgücü - Armağan Asena

1974-75 Beşiktaş - Cavit Altunay

1975-76 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş

1976-77 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş

1977-78 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş

1978-79 Efes Pilsen - Faruk Akagün

1979-80 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş

1980-81 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş

1981-82 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş

1982-83 Efes Pilsen - Rıza Erverdi

1983-84 Efes Pilsen - Aydan Siyavuş

1984-85 Galatasaray - Nur Germen

1985-86 Galatasaray - Fehmi Sadıkoğlu

1986-87 Karşıyaka - Nadir Vekiloğlu

1987-88 Eczacıbaşı - Mehmet Baturalp

1988-89 Eczacıbaşı - Mehmet Baturalp

1989-90 Galatasaray - Faruk Akagün

1990-91 Fenerbahçe - Çetin Yılmaz

1991-92 Efes Pilsen - Aydın Örs

1992-93 Efes Pilsen - Aydın Örs

1993-94 Efes Pilsen - Aydın Örs

1994-95 Ülkerspor - Çetin Yılmaz

1995-96 Efes Pilsen - Aydın Örs

1996-97 Efes Pilsen - Aydın Örs

1997-98 Ülkerspor - Çetin Yılmaz

1998-99 TOFAŞ - Jasmin Repesa

1999-00 TOFAŞ - Tolga Öngören

2000-01 Ülkerspor - Murat Didin

2001-02 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti

2002-03 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti

2003-04 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti

2004-05 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti

2005-06 Ülkerspor - Murat Özyer

2006-07 Fenerbahçe Ülker - Aydın Örs

2007-08 Fenerbahçe Ülker - Bogdan Tanjevic

2008-09 Efes Pilsen - Ergin Ataman

2009-10 Fenerbahçe Ülker - Bogdan Tanjevic

2010-11 Fenerbahçe Ülker - Neven Spahija

2011-12 Beşiktaş Milangaz - Ergin Ataman

2012-13 Galatasaray Medical Park - Ergin Ataman

2013-14 Fenerbahçe Ülker - Zeljko Obradovic

2014-15 Pınar Karşıyaka - Ufuk Sarıca

2015-16 Fenerbahçe - Zeljko Obradovic

2016-17 Fenerbahçe - Zeljko Obradovic

2017-18 Fenerbahçe Doğuş - Zeljko Obradovic

2018-19 Anadolu Efes - Ergin Ataman

2020-21 Anadolu Efes - Ergin Ataman

2021-22 Fenerbahçe Beko - Aleksandar Djordjevic

2022-23 Anadolu Efes - Ergin Ataman

2023-24 Fenerbahçe Beko - Sarunas Jasikevicius

2024-25 Fenerbahçe Beko - Sarunas Jasikevicius

NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.