Aydan Siyavuş'un 27 Yıllık Basketbol Süper Ligi Şampiyonluk Rekoru

Aydan Siyavuş'un 27 Yıllık Şampiyonluk Rekoru Kırılamıyor
Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenör unvanı, Aydan Siyavuş'ta. 1998'de vefat eden Siyavuş, ligde toplam 7 şampiyonlukla 27 yıldır kırılamayan bir rekora imza atmış durumda.
Siyavuş'un sıra dışı başarı grafiği
Aydan Siyavuş, Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında iki ayrı dönemde ardı ardına üçer şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak öne çıkıyor. Siyavuş, 1983-1984 sezonunda ise Anadolu Efes'in başında ligi şampiyon tamamladı.
Örs ve Ataman ikilisi
Aydın Örs ve Ergin Ataman, her biri 6 şampiyonlukla Siyavuş'u takip ediyor. Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994'te üç yıl üst üste, 1995-1996 ve 1996-1997'de iki kez daha şampiyon olup 2006-2007'de Fenerbahçe Ülker ile 6. kez mutlu sona ulaştı.
Ergin Ataman, 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes; 2011-2012'de Beşiktaş; 2012-2013'te Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ataman'ın üç takımla gelen başarısı
Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak dikkat çekiyor. Ataman, 2008-2009'da Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ilk, 2011-2012'de Beşiktaş ile ikinci, 2012-2013'te Galatasaray ile üçüncü şampiyonluğunu elde etti; sonrasında Anadolu Efes ile tekrar zirveye çıktı.
Oktay Mahmuti'nin dört yıllık serisi
Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002'den itibaren 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk ve tek başantrenör. Lig tarihine ayrıca Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic'in de dörderer kez şampiyon olma başarısı geçti.
Yabancı başantrenörlerde Obradovic öne çıkıyor
Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda. Obradovic, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı kaldırdı.
Fenerbahçe'nin yabancı teknik adamlarla yükselişi
Fenerbahçe, son 10 lig şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerle elde etti. Obradovic ile 4, Bogdan Tanjevic ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde 2'şer; Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez şampiyon olan sarı-lacivertli ekip, yabancı çalıştırıcılarla istikrarlı başarısını sürdürdü.
Ligdeki yabancı şampiyon başantrenörler
Ligde toplam 20 Türk ve 7 yabancı başantrenör şampiyonluk yaşadı. İlk yabancı şampiyon başantrenör, 1968-1969 sezonunda Galatasaray'ı şampiyon yapan Bulgar Petar Simenov oldu. Diğer yabancılar arasında Jasmin Repesa (TOFAŞ, 1998-1999), Bogdan Tanjevic (Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 ve 2009-2010), Neven Spahija (Fenerbahçe, 2010-2011), Zeljko Obradovic (Fenerbahçe, 4 kez), Aleksandar Djordjevic (Fenerbahçe, 2021-2022) ve Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe, 2023-2024 ve 2024-2025) bulunuyor.
Şampiyon takımlar ve başantrenörleri
Aşağıda, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ve o sezonlardaki başantrenörler yer alıyor:
1966-67 Altınordu - Samim Göreç
1967-68 İTÜ - Mehmet Baturalp
1968-69 Galatasaray - Petar Simenov
1969-70 İTÜ - Mehmet Baturalp
1970-71 İTÜ - Şengün Kaplanoğlu
1971-72 İTÜ - Samim Göreç
1972-73 İTÜ - Öner Şaylan
1973-74 Muhafızgücü - Armağan Asena
1974-75 Beşiktaş - Cavit Altunay
1975-76 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş
1976-77 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş
1977-78 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş
1978-79 Efes Pilsen - Faruk Akagün
1979-80 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş
1980-81 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş
1981-82 Eczacıbaşı - Aydan Siyavuş
1982-83 Efes Pilsen - Rıza Erverdi
1983-84 Efes Pilsen - Aydan Siyavuş
1984-85 Galatasaray - Nur Germen
1985-86 Galatasaray - Fehmi Sadıkoğlu
1986-87 Karşıyaka - Nadir Vekiloğlu
1987-88 Eczacıbaşı - Mehmet Baturalp
1988-89 Eczacıbaşı - Mehmet Baturalp
1989-90 Galatasaray - Faruk Akagün
1990-91 Fenerbahçe - Çetin Yılmaz
1991-92 Efes Pilsen - Aydın Örs
1992-93 Efes Pilsen - Aydın Örs
1993-94 Efes Pilsen - Aydın Örs
1994-95 Ülkerspor - Çetin Yılmaz
1995-96 Efes Pilsen - Aydın Örs
1996-97 Efes Pilsen - Aydın Örs
1997-98 Ülkerspor - Çetin Yılmaz
1998-99 TOFAŞ - Jasmin Repesa
1999-00 TOFAŞ - Tolga Öngören
2000-01 Ülkerspor - Murat Didin
2001-02 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti
2002-03 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti
2003-04 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti
2004-05 Efes Pilsen - Oktay Mahmuti
2005-06 Ülkerspor - Murat Özyer
2006-07 Fenerbahçe Ülker - Aydın Örs
2007-08 Fenerbahçe Ülker - Bogdan Tanjevic
2008-09 Efes Pilsen - Ergin Ataman
2009-10 Fenerbahçe Ülker - Bogdan Tanjevic
2010-11 Fenerbahçe Ülker - Neven Spahija
2011-12 Beşiktaş Milangaz - Ergin Ataman
2012-13 Galatasaray Medical Park - Ergin Ataman
2013-14 Fenerbahçe Ülker - Zeljko Obradovic
2014-15 Pınar Karşıyaka - Ufuk Sarıca
2015-16 Fenerbahçe - Zeljko Obradovic
2016-17 Fenerbahçe - Zeljko Obradovic
2017-18 Fenerbahçe Doğuş - Zeljko Obradovic
2018-19 Anadolu Efes - Ergin Ataman
2020-21 Anadolu Efes - Ergin Ataman
2021-22 Fenerbahçe Beko - Aleksandar Djordjevic
2022-23 Anadolu Efes - Ergin Ataman
2023-24 Fenerbahçe Beko - Sarunas Jasikevicius
2024-25 Fenerbahçe Beko - Sarunas Jasikevicius
NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.