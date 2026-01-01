DOLAR
Aydın Büyükşehir Sultanlar Ligi'nde İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir, Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor; Hilal Kocakara transferi ve 03 Ocak 2026'da Galatasaray maçı öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:45
Takımın Durumu ve Hedefleri

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, antrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 4 galibiyet, 9 mağlubiyetla tamamlayan ekip, şu anda ligi 10’uncu sırada bitirdi.

Hazırlık Süreci ve Beklentiler

Tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesiyle birlikte yükseliş hedefleyen Aydın’ın Sultanları, ikinci yarıda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Takım kamp ve antrenman programlarını yoğunlaştırarak ligde daha etkili bir performans sergilemeyi planlıyor.

Transfer ve İkinci Yarı Başlangıcı

Kadroya son olarak İlbank’tan pasör Hilal Kocakara katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçını 03 Ocak 2026 tarihinde Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda Galatasaray ile oynayacak.

Takımın performansı, yeni transfer ve teknik kadronun çalışmalarıyla şekillenecek; taraftarlar ve camia ikinci yarıda daha iyi sonuçlar bekliyor.

