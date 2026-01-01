Galatasaray'ın Ocak Fikstürü: Dört Kulvarda Yoğun Program

Galatasaray, ocak ayında Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Süper Kupa'da finale kalınması durumunda bu ay toplam 7 müsabaka oynanacak.

Yeni yılın ilk maçı: Trabzonspor

Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak 2026 günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek.

Ocak ayı programı

05.01.2026 — Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

13.01.2026 — Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

17.01.2026 — Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

21.01.2026 — Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

24.01.2026 — Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

28.01.2026 — Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

