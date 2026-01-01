DOLAR
Galatasaray'ın Ocak Fikstürü: Dört Kulvarda Yoğun Program

Galatasaray, ocakta Süper Lig, Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak; Süper Kupa finali halinde toplam 7 maç oynanacak.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:06
Galatasaray, ocak ayında Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Süper Kupa'da finale kalınması durumunda bu ay toplam 7 müsabaka oynanacak.

Yeni yılın ilk maçı: Trabzonspor

Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak 2026 günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek.

Ocak ayı programı

05.01.2026 — Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

13.01.2026 — Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

17.01.2026 — Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

21.01.2026 — Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

24.01.2026 — Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

28.01.2026 — Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

