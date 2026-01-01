DOLAR
Okan Buruk: Filistin’i Hiç Unutmadan Yaşamalıyız

Okan Buruk, Galata Köprüsü'ndeki Filistin destek eyleminde binlerce katılıma dikkat çekerek Filistin'i unutmadan destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:38
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz sloganıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen buluşma, yeni yılın ilk sabahında tarihî bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Etkinlik 3. kez organize edildi ve binlerce vatandaş katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da destek için alandaydı.

Buruk'un Açıklamaları

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, soğuk havaya ve yeni yılın ilk günü olmasına rağmen katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bunu çok daha arttırarak, hiç unutmadan, her gün orada yaşananları düşünerek, Filistin için ne yapabiliriz bunu düşünerek yaşamamız gerekiyor" dedi.

Taraftar Desteği ve Teşekkür

Galatasaray taraftarının tribünlerdeki desteğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Galatasaray taraftarı her zaman o desteği veriyor. Şampiyonlar Ligi’nde de bu desteği verdi. Taraftarlarımız bugün de buradaydı. Bütün takımların taraftarları bu desteği veriyor. Bu çok önemli ve değerli. Bugün katılan herkese de teşekkür ederim" sözleriyle katılımcılara teşekkür etti.

