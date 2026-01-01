DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü Erzincan'da Açıldı

Değer Erzincan Projesi kapsamında Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü, Vali Hamza Aydoğdu'nun katılımıyla açıldı; çocuklara spor ve değer eğitimi verilecek.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:56
Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü Erzincan'da Açıldı

Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü Erzincan'da Açıldı

Protokol ve açılış töreni

Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Açılış, Değer Erzincan Projesi kapsamında gerçekleştirilen protokol imza töreniyle eş zamanlı yapıldı ve çocukların spor vasıtasıyla değerler eğitimi alması hedeflendi.

İmzalanan protokol

Valilik himayelerinde yürütülen proje çerçevesinde protokol, Erzincan İl Müftülüğü, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Törene Vali Aydoğdu ile beraberindeki birim amirleri katıldı.

Vali Aydoğdu'nun değerlendirmesi

Vali Hamza Aydoğdu, protokol töreninde projenin bir spor faaliyeti olmanın ötesinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Değer Erzincan Projesi; çocuklarımızın sporla birlikte ahlak, disiplin ve özgüvenle yetişmesini hedefleyen güçlü bir eğitim ve değer hareketidir. Sporu merkeze alırken aileyi de sürecin doğal bir paydaşı hâline getiren bu yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz".

Projenin hedefleri ve yaygınlaşması

Vali Aydoğdu, projenin okul sporlarındaki başarıları artırdığını ve Türkiye birinciliğinin sürdürüldüğünü belirtti. Başlangıçta amatör bir ruhla yola çıkan projenin bugün merkezden ilçelere yayılan güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Aydoğdu, projenin kısa sürede 5 bin öğrencimize ulaşması hedeflendiğini ve ailelerin aktif desteğiyle daha da güçleneceğini söyledi.

Teşekkür ve açılış etkinlikleri

Vali Aydoğdu, kulübün hayata geçirilmesinde emeği geçen Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Program, öğrenciler tarafından sergilenen karate gösterisinin ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tamamlandı. Açılışta Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri, Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü'nün Erzincan'a ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, DEĞER ERZİNCAN PROJESİ...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, DEĞER ERZİNCAN PROJESİ KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANDI VE ÇOCUKLARIN SPORLA BİRLİKTE DEĞERLER EĞİTİMİ ALMASINI AMAÇLAYAN DEĞER ERZİNCAN MÜFTÜLÜK SPOR KULÜBÜ’NÜN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, DEĞER ERZİNCAN PROJESİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü Erzincan'da Açıldı
2
TFF, 2026 FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı
3
Gökmen Özdenak hayatını kaybetti — Galatasaray ve milli takımın acı kaybı
4
Sadettin Saran: Sezon sonunda Fenerbahçe’yi olağanüstü genel kurula götüreceğiz
5
Kayseri Süper Amatör Küme: 15. Haftada 38 Gol
6
Kayserispor’a 940 milyon 370 bin 334 TL harcama limiti
7
Kayseri Şekerspor Amaratspor'u 6-0 Yenip Liderliğini Sürdürdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları