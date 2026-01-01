Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü Erzincan'da Açıldı

Protokol ve açılış töreni

Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Açılış, Değer Erzincan Projesi kapsamında gerçekleştirilen protokol imza töreniyle eş zamanlı yapıldı ve çocukların spor vasıtasıyla değerler eğitimi alması hedeflendi.

İmzalanan protokol

Valilik himayelerinde yürütülen proje çerçevesinde protokol, Erzincan İl Müftülüğü, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Törene Vali Aydoğdu ile beraberindeki birim amirleri katıldı.

Vali Aydoğdu'nun değerlendirmesi

Vali Hamza Aydoğdu, protokol töreninde projenin bir spor faaliyeti olmanın ötesinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Değer Erzincan Projesi; çocuklarımızın sporla birlikte ahlak, disiplin ve özgüvenle yetişmesini hedefleyen güçlü bir eğitim ve değer hareketidir. Sporu merkeze alırken aileyi de sürecin doğal bir paydaşı hâline getiren bu yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz".

Projenin hedefleri ve yaygınlaşması

Vali Aydoğdu, projenin okul sporlarındaki başarıları artırdığını ve Türkiye birinciliğinin sürdürüldüğünü belirtti. Başlangıçta amatör bir ruhla yola çıkan projenin bugün merkezden ilçelere yayılan güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Aydoğdu, projenin kısa sürede 5 bin öğrencimize ulaşması hedeflendiğini ve ailelerin aktif desteğiyle daha da güçleneceğini söyledi.

Teşekkür ve açılış etkinlikleri

Vali Aydoğdu, kulübün hayata geçirilmesinde emeği geçen Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Program, öğrenciler tarafından sergilenen karate gösterisinin ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tamamlandı. Açılışta Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri, Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü'nün Erzincan'a ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, DEĞER ERZİNCAN PROJESİ KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANDI VE ÇOCUKLARIN SPORLA BİRLİKTE DEĞERLER EĞİTİMİ ALMASINI AMAÇLAYAN DEĞER ERZİNCAN MÜFTÜLÜK SPOR KULÜBÜ’NÜN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ