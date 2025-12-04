Aydın Büyükşehir U19, Karşıyaka'yı 2-0 Geçti | TFF U-19 Gelişim Ligi

Aydın Büyükşehir U19, Karşıyaka'yı 2-0 Mağlup Etti
TFF U-19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor U19, deplasmanda karşılaştığı Karşıyaka U19 takımını 2-0 mağlup etti.
Maçın Özeti
İzmir Hasan Türker Futbol Sahası'nda oynanan mücadelede Aydın ekibi etkili oyunuyla dikkat çekti. Goller 65. dakikada Kemal Ecel ve 87. dakikada Mehmet Eren Dağbaşı tarafından kaydedildi.
Bu sonuçla Aydın Büyükşehir Belediyespor U19, 26 puana ulaşarak ligdeki 2. sıradaki yerini korudu. Aynı puana sahip Manisa FK ise averajla liderlik koltuğunda bulunuyor.
