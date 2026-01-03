DOLAR
Aydın'da 2 Ayda 200 Çocuk 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile Yüzme Öğrendi

ADÜ Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kapsamında Kasım-Aralık'ta 200 çocuk, iki aylık ücretsiz eğitimle yüzme öğrendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:53
Aydın'da yüzme öğrenen çocuk sayısı arttı: 200 minik iki ayda sertifikalarını aldı

Sertifikalar ADÜ Yüzme Havuzu'nda verildi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki ADÜ Yüzme Havuzunda düzenlenen eğitimleri tamamlayan minikler, verilen törenle sertifikalarına kavuştu. Son 2 ay içinde 200 çocuk yüzme öğrenirken, proje yoğun ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrası 81 ilde hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi, Aydın’da aralıksız devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spora yönlendirme çalışmalarını sürdürerek hedefleri aşmayı sürdürüyor.

Kursa katılan çocuklar, iki aylık ücretsiz eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı. Kasım ve Aralık aylarında toplam 200 çocuk sertifika alırken, Ocak ayı itibarıyla başlayacak ve iki ay sürecek yeni kurslarda eğitimler uzman antrenörler tarafından verilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında ADÜ Yüzme Havuzu’nda katılımcıların yüzme becerilerini geliştirmesi ile başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

Proje, çocukların su güvenliği ve yüzme becerilerini artırmayı amaçlayarak yerel düzeyde devam ediyor; yetkililer daha fazla çocuğun programa katılımı için çalışmalara devam edeceklerini belirtiyor.

