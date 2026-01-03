DOLAR
Konyaspor Antalya Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Antalya'daki devre arası kampında öğle antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü; ısınma, pas çalışması, bitiricilik ve çift kale maç yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:16
Konyaspor, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başlarken, sahada pas çalışması ile devam etti. İdman, bitiricilik ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını yapacak.

