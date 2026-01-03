Alanyaspor, Joao Pereira ile devre arası hazırlıklarını sürdürüyor
Antrenman detayları
Alanyaspor, devre arası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde yapıldı. Çalışma ısınma egzersizleriyle başladı; ardından futbolcular taktik çalışma ve dar alanda pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.
Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
