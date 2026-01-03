DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Alanyaspor, Joao Pereira ile devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Joao Pereira yönetimindeki sabah antrenmanıyla devre arası hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:08
Alanyaspor, Joao Pereira ile devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Alanyaspor, Joao Pereira ile devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenman detayları

Alanyaspor, devre arası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde yapıldı. Çalışma ısınma egzersizleriyle başladı; ardından futbolcular taktik çalışma ve dar alanda pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.

Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ALANYASPOR, DEVRE ARASI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR. TURUNCU-YEŞİLLİ EKİP, TEKNİK DİREKTÖR JOAO...

ALANYASPOR, DEVRE ARASI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR. TURUNCU-YEŞİLLİ EKİP, TEKNİK DİREKTÖR JOAO PEREİRA YÖNETİMİNDE CENGİZ AYDOĞAN TESİSLERİ’NDE ANTRENMAN YAPTI.

ALANYASPOR, DEVRE ARASI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR. TURUNCU-YEŞİLLİ EKİP, TEKNİK DİREKTÖR JOAO...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Teknik Sorumlusu Oldu
2
Konyaspor Antalya Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Alanyaspor, Joao Pereira ile devre arası hazırlıklarını sürdürüyor
4
Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor'da
5
Beşiktaş Antalya'da Salon Çalışmasıyla Devre Arası Hazırlığını Sürdürdü
6
Bahçeşehir Koleji 100-60 Aliağa Petkim | BSL 14. Hafta
7
Kayseri Büyükşehir Spor Kulübü 2025’te 688 Madalya Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları