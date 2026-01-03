DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.852,59 -0,38%

Samsunspor kanatsız kaldı: Emre Kılınç 10–12 hafta yok

Emre Kılınç’ın sakatlığıyla Samsunspor kanat rotasyonunu kaybetti; Musaba transferi ve Coulibaly’nin sakatlığıyla takım kanatsız kaldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:36
Samsunspor kanatsız kaldı: Emre Kılınç 10–12 hafta yok

Samsunspor kanatsız kaldı: Emre Kılınç 10–12 hafta yok

Musaba’nın transferi ve Coulibaly’nin sakatlığıyla birlikte kanat rotasyonu çöktü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon başında kanat rotasyonunda düşünülen isimlerin birer birer kaybıyla sarsıldı. Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye transfer olması, Tanguy Coulibaly’nin uzun süredir sakatlığını atlatamaması ve ardından Emre Kılınç’ın uzun süreli sakatlanması kırmızı-beyazlı ekipte kanat tercihini zora soktu.

Sezon başında kanat rotasyonunda düşünülen üç futbolcu da yeni yılda takımda yer alamıyor. 6 Ocak’ta Fenerbahçe ile Adana’da oynanacak Süper Kupa yarı final müsabakası öncesinde, Samsunspor’da kanatlarda görev alabilecek tecrübeli bir isim bulunmuyor.

Samsunspor’un sakatlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubunda (sağ cruris soleus–gastroknemius–Aşil aponeuroz kompleksi) sakatlık yaşamıştır. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Kadroda kanatta oynayabilen Carlo Holse ile genç oyuncular Polat Yaldır ve Tahsin Bülbül yer alıyor. Ancak bu üç oyuncu da sezon başından itibaren hiçbir maçta kanat pozisyonunda ilk 11’de görev yapmadı.

SAMSUNSPOR’DA SOL AÇIK OYUNCUSU EMRE KILINÇ’IN UZUN SÜRELİ SAKATLIĞI SONRASINDA KANAT ROTASYONUNDA...

SAMSUNSPOR’DA SOL AÇIK OYUNCUSU EMRE KILINÇ’IN UZUN SÜRELİ SAKATLIĞI SONRASINDA KANAT ROTASYONUNDA KULLANABİLECEĞİ OYUNCU KALMADI. (EMRE KILINÇ)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizlili Ahmet Mete Boylu Antalya'da 3 Türkiye Rekoru Kırdı
2
Koçarlı Belediyespor 10’da 10 Yaptı: Aydın DSİ'yi 3-1 Yendi
3
Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Aliağa Helvacı Spor, Çiğli Belediyespor'u 4-0 Yendi
5
Jota Silva: "İlk maçta yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum" | Beşiktaş
6
Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 Galatasaray
7
Trabzonspor, 14. haftada Türk Telekom’u 92-84 yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları