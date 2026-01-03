Samsunspor kanatsız kaldı: Emre Kılınç 10–12 hafta yok

Musaba’nın transferi ve Coulibaly’nin sakatlığıyla birlikte kanat rotasyonu çöktü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon başında kanat rotasyonunda düşünülen isimlerin birer birer kaybıyla sarsıldı. Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye transfer olması, Tanguy Coulibaly’nin uzun süredir sakatlığını atlatamaması ve ardından Emre Kılınç’ın uzun süreli sakatlanması kırmızı-beyazlı ekipte kanat tercihini zora soktu.

Sezon başında kanat rotasyonunda düşünülen üç futbolcu da yeni yılda takımda yer alamıyor. 6 Ocak’ta Fenerbahçe ile Adana’da oynanacak Süper Kupa yarı final müsabakası öncesinde, Samsunspor’da kanatlarda görev alabilecek tecrübeli bir isim bulunmuyor.

Samsunspor’un sakatlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubunda (sağ cruris soleus–gastroknemius–Aşil aponeuroz kompleksi) sakatlık yaşamıştır. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Kadroda kanatta oynayabilen Carlo Holse ile genç oyuncular Polat Yaldır ve Tahsin Bülbül yer alıyor. Ancak bu üç oyuncu da sezon başından itibaren hiçbir maçta kanat pozisyonunda ilk 11’de görev yapmadı.

