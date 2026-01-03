Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Teknik Sorumlusu Oldu

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımında teknik sorumlu görevine başladı. Eski Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı oyuncusu Aurelio'nun göreve başlaması sarı-lacivertli kulüp tarafından duyuruldu.

Kulüp açıklaması

"Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi.

