Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Teknik Sorumlusu Oldu

Eski Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı oyuncusu Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nın yeni teknik sorumlusu oldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:17
Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımında teknik sorumlu görevine başladı. Eski Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı oyuncusu Aurelio'nun göreve başlaması sarı-lacivertli kulüp tarafından duyuruldu.

Kulüp açıklaması

"Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

