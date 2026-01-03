DOLAR
Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor'da

Esenler Erokspor, 22 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ı devre arası transferinde renklerine bağladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:51
Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor'da

Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor'da

Trendyol 1. Lig ekibi transferi açıkladı

Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, 22 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüp, devre arası transfer döneminde yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada: "Hoş geldin Ömer Faruk Beyaz. Kulübümüz, RAMS Başakşehir forması giyen Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmaya varmıştır. Ömer Faruk Beyaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz, bu sezon Başakşehir formasıyla 6 resmi maçta toplam 152 dakika süre aldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

