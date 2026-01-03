Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor'da

Trendyol 1. Lig ekibi transferi açıkladı

Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, 22 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüp, devre arası transfer döneminde yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada: "Hoş geldin Ömer Faruk Beyaz. Kulübümüz, RAMS Başakşehir forması giyen Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmaya varmıştır. Ömer Faruk Beyaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz, bu sezon Başakşehir formasıyla 6 resmi maçta toplam 152 dakika süre aldı.

