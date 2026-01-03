DOLAR
Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı — Turkcell Süper Kupa 6 Ocak

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak Turkcell Süper Kupa Yarı Finali için Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:59
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman programı

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, Can Bartu Tesisleri’nde yapıldı. Çalışma, öncelikle üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleriyle başladı.

Ardından saha çalışmasına geçilerek laktat testleri uygulandı. Hazırlıklar, yine üç grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmaları ile tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

