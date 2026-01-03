Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı — Turkcell Süper Kupa 6 Ocak

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman programı

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, Can Bartu Tesisleri’nde yapıldı. Çalışma, öncelikle üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleriyle başladı.

Ardından saha çalışmasına geçilerek laktat testleri uygulandı. Hazırlıklar, yine üç grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmaları ile tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

