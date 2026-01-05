DOLAR
Aydın’da 4. Sınıf Öğrencilerine 'Spora İlk Adım' Projesiyle Spor Alışkanlığı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Spora İlk Adım' projesiyle 4. sınıf öğrencileri erken yaşta sporla tanışıyor, hareketli ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:35
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Spora İlk Adım' projesi, Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri arasında sporu sevdirmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de spor yapmayı yaşam biçimi haline getiriyor.

Eğitimler ve hedefler

Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla yapılan uygulamalı eğitimlerde, çocukların fiziksel gelişimleri desteklenirken onların yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor. Amaç; sporu erken yaşta bir alışkanlık haline getirerek hareketli ve sağlıklı bir yaşam kültürü kazandırmak.

Kurumun açıklaması

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spora İlk Adım Projesi ile çocuklarımız sporla tanışıyor, hareketli ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımlarını atıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle spor kültürü erken yaşta kazandırılıyor".

Projeyle ilgili uygulamaların sürdürüleceği ve daha fazla öğrenciye ulaşılması hedeflendiği belirtildi.

