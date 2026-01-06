Yüksel Yıldırım: "İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlubiyetin ardından İrfan Can Eğribayat transferinde anlaşma sağlandığını ve Musaba dahil oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 23:42
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:45
Yüksel Yıldırım: "İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık"

Yüksel Yıldırım: "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık"

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları

Maç sonu konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferlerle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı: "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" diye konuştu.

Yıldırım sözlerine devam ederek, "Van Drongelen’i oynatırsak, en az 6-8 hafta yok olacak dediler. Oynatmayalım dedik. Bizimle devam ediyor. Satma şansım yok. Samsunspor’un hedefleri var. O isteniyor, Holse isteniyor, Marius’u istiyorlar. Talepler var. Musaba’yı bırakmak istemedik. Serbest kalma maddesi vardı. Onu kullandı kendisi ve engelleyemedik. Onun dışında oyuncu vereceğimi sanmıyorum. Çok astronomik teklif gelirse olabilir" ifadelerini kullandı.

Anthony Musaba'ya yönelik değerlendirme

Anthony Musaba hakkında da konuşan Yüksel Yıldırım, transfer sürecine ve maddi değerlere dair şu ifadeleri kullandı:

"Musaba’yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı, üzdü. Pek çok hoş olmadı. Bazı televizyonlar beni yanlış anlamış. Bedava aldılar dedim. 6 milyon euro’ya aldılar. Nene’yi 18 milyona aldılar, Musaba’yı 6’ya aldılar dedim. Bana göre Musaba, Nene’den daha iyi futbolcu. Kıyaslama yaptık. Bunu zaman gösterecek. Musaba’yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15’e çıkacaktı. Ben bunun için ’bedava’ dedim. Yoksa bedavaya gitmedi. Oyuncu, 3 milyon istedi (Samsunspor’a transfer süreci) sonrasında pazarlıkla 5 milyon yaptık. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı. Ekonomik katkılarından dolayı Musaba’ya teşekkür ettik ama onu da bazı taraftarlarımız da yanlış anladı. Nene’ye karşı yanlış bir şey söylemedim ama Musaba bana göre daha iyi futbolcu dedim".

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, 2-0 MAĞLUP OLDUKLARI FENERBAHÇE MAÇI SONRASI, "KALECİ İRFAN...

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, 2-0 MAĞLUP OLDUKLARI FENERBAHÇE MAÇI SONRASI, "KALECİ İRFAN CAN EĞRİBAYAT TRANSFERİ İÇİN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Euroleague: Fenerbahçe Beko Olympiakos'u 88-80 Yendi
2
Domenico Tedesco: "Galatasaray maçı bizim için güzel bir test olacak"
3
Yüksel Yıldırım: "İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık"
4
Eurocup: Beşiktaş 97-76 Ratiopharm Ulm — 9. galibiyet
5
Thomas Reis: "Agresifliğe İhtiyacımız Var" – Samsunspor Fenerbahçe Maç Değerlendirmesi
6
Enes Çelik: Yaptığımız 7 transfer bizi liderlik yarışında tutacak
7
Turkcell Süper Kupa Finali: Galatasaray - Fenerbahçe

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları