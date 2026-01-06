Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda Avantajlı Kayıt

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:23
Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için kayıtlar, avantajlı dönem ile başladı. Dünyanın kıtalararası tek maratonu unvanına sahip olan maraton bu yıl 1 Kasım tarihinde 48. kez koşulacak.

Kayıt Ücreti ve Süre

Maraton tutkunları 42K veya 15.5K kategorileri için kayıtlarını yalnızca 750 TL karşılığında yaptırabiliyor. Bu avantajlı kayıt dönemi 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Parkur, Kontenjan ve Yaş Şartları

42 kilometrelik parkur, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alıp Yenikapı'da sona erecek. 42K için ayrılan kontenjan 7.500 kişi, 15.5K için ise 15.000 kişi olarak belirlendi. 42K kategorisinde yaş sınırı 18 ve üzeri, 15.5K'da ise 16 yaş ve üzeri olarak uygulanacak.

42K yarışında 35-39 yaş aralığından başlayıp 85 ve üzeri ile sonlanan toplam 11 ayrı yaş kategorisi oluşturuldu. 15.5K kategorisinde yaş kategorisi bulunmuyor.

Diğer Etkinlikler ve Geçen Yılın Verileri

Maraton kapsamında düzenlenecek 6.5K Kurumsal Koşu ile Halk Koşusu kayıt tarihleri daha sonra duyurulacak.

Geçen yıl tüm kategorilerde toplam 39.000 kişi yarışlara katılmış; 42K parkurunda bitiren sayısında rekor kırılmıştı. Maratona başlayan 4.982 kişiden 4.568'i finişe ulaşırken, bir önceki yıl bitiren sayısı 4.156 olarak kaydedilmişti.

