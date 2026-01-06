Kocaelispor’un Sevindikli’de 75 Dönümlük Modern Spor Üssü Yükseliyor

Kocaelispor'un Sevindikli'deki 75 dönümlük modern spor tesisi; 7 futbol sahası ve kapsamlı sosyal donatılarla yıl sonuna yetiştirilmesi hedefiyle yükseliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:15
Kocaelispor için Sevindikli Mahallesi’nde inşa edilen modern spor tesislerinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesinde başlatılan proje, olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun tempoda devam ediyor.

Toplam 75 dönümlük arazi üzerine kurulan merkez, hizmete açıldığında profesyonel standartlarda donatılmış bir kompleks olacak. Projede 7 futbol sahası ile birlikte 14 bin 800 metrekare kapalı alan ve 59 bin 700 metrekarelik saha ve açık spor alanı planlandı.

Tesis bünyesinde yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal çim ve sentetik çim sahaların yanı sıra kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları yer alacak. Ayrıca 1032 seyirci kapasiteli iki tribün, yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi odaları da projede bulunuyor.

Otoyol tesislerine yakın konumu sayesinde bölgede önemli bir hareketlilik oluşturması beklenen Kocaelispor tesisleri, Sevindikli ve Taşköprü çevresine yeni bir değer kazandıracak. İdari bina inşaatında da önemli ilerleme sağlandı ve çalışmaların yıl sonuna doğru bitirilmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem Kocaelispor’un sportif altyapısına hem de Kocaeli’nin spor vizyonuna güçlü bir katkı sunulması amaçlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

