Aydın'da Gençler Basketbol Şampiyonları Belli Oldu

Finaller Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynandı

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Gençler (A) Kızlar ve Erkekler Basketbol Müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Turnuvaya Kızlar kategorisinde 48, Erkekler kategorisinde 180 olmak üzere toplam 228 sporcu katıldı. Müsabakalar boyunca genç sporcuların centilmence mücadelesi tribünlerden alkış aldı.

Dereceye giren okullar

Gençler (A) Kızlar: 1. İncirliova Spor Lisesi, 2. Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi, 3. Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi, 4. İncirliova'daki bir özel Anadolu Lisesi.

Gençler (A) Erkekler: 1. Nazilli'deki özel bir Anadolu Lisesi, 2. Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi, 3. Aydın Fen Lisesi, 4. Söke Anadolu Lisesi.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren okullara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dereceye giren okullar başta olmak üzere turnuva boyunca mücadele eden tüm okullar, antrenörler ve idarecilere teşekkür edilerek, gruplarda Aydın'ı temsil edecek takımlara başarı dilekleri iletildi.

