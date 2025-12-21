TFF 3. Lig: Zonguldakspor 1-1 52 Orduspor

TFF 3. Lig'in 15. haftasında Zonguldakspor ile 52 Orduspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maç Detayı

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Giray Şaylan, Beran Yalçın, Hakan Furkan Tiraki

Kadrolar

Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Sabahattin Emir Boz dk. 90), Serhat Baştan, Kemal Çetinkaya, Leyis Alzin, Adem Ali Barkın, Berkay Ekici (Yiğit Kotan dk. 61), Özcan Yaşar (Melih Mert Kaya dk. 90), Fadıl Kocaoğlu

52 Orduspor: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Mehmet Eksik, Furkan Çetinkaya, Kerim Erdoğan (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 55), Dağhan Erdoğan, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem, Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem, Emre Gemici

Goller ve Kartlar

Goller: Berkay Ekici (dk. 32 pen.) — Zonguldakspor; Hüseyin Karabey (dk. 71) — 52 Orduspor

Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Şanlıtürk (Zonguldakspor); Mehmet Eksik, Yiğit Ulaş (52 Orduspor)

Karşılaşma boyunca her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; Zonguldakspor penaltıdan öne geçmesine rağmen 52 Orduspor Hüseyin Karabey'in golüyle skoru eşitledi ve puanı paylaştı.

