DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.762.592,39 0,36%

TFF 3. Lig: Zonguldakspor 1-1 52 Orduspor

TFF 3. Lig 15. haftasında Zonguldakspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı; goller Berkay Ekici (dk.32 pen.) ve Hüseyin Karabey (dk.71).

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:57
TFF 3. Lig: Zonguldakspor 1-1 52 Orduspor

TFF 3. Lig: Zonguldakspor 1-1 52 Orduspor

TFF 3. Lig'in 15. haftasında Zonguldakspor ile 52 Orduspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maç Detayı

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Giray Şaylan, Beran Yalçın, Hakan Furkan Tiraki

Kadrolar

Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Sabahattin Emir Boz dk. 90), Serhat Baştan, Kemal Çetinkaya, Leyis Alzin, Adem Ali Barkın, Berkay Ekici (Yiğit Kotan dk. 61), Özcan Yaşar (Melih Mert Kaya dk. 90), Fadıl Kocaoğlu

52 Orduspor: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Mehmet Eksik, Furkan Çetinkaya, Kerim Erdoğan (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 55), Dağhan Erdoğan, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem, Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem, Emre Gemici

Goller ve Kartlar

Goller: Berkay Ekici (dk. 32 pen.) — Zonguldakspor; Hüseyin Karabey (dk. 71) — 52 Orduspor

Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Şanlıtürk (Zonguldakspor); Mehmet Eksik, Yiğit Ulaş (52 Orduspor)

Karşılaşma boyunca her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; Zonguldakspor penaltıdan öne geçmesine rağmen 52 Orduspor Hüseyin Karabey'in golüyle skoru eşitledi ve puanı paylaştı.

TFF 3. LİG’İN 15. HAFTASINDA ZONGULDAKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 52 ORDUSPOR İLE 1-1 BERABERE...

TFF 3. LİG’İN 15. HAFTASINDA ZONGULDAKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI 52 ORDUSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darko Churlinov: "Son 2-3 Maçta Kendimi Buldum" - Kocaelispor'da Adaptasyon ve Hedef
2
Selçuk İnan: 'Hayatımda Hiç Bahis Oynamadım' — Kocaelispor'un Ara Transfer Planı
3
Trabzonspor Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
4
Hidayet Türkoğlu FIBA Hall of Fame 2026 Listesinde Onurlandırıldı
5
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 1-0 Fatih Karagümrük — Hwang ile ilk yarı
6
Yozgat Bozokspor 1-1 Akçabat Gençlikspor — Yozgat Şehir Stadı'nda Berabere
7
Atakaş Hatayspor 1-1 Serikspor - Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025