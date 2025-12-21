DOLAR
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 1-0 Fatih Karagümrük — Hwang ile ilk yarı

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Corendon Alanyaspor, Hwang'ın golüyle Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:51
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 1-0 Fatih Karagümrük (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 17. hafta randevusunda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ruan’ın çaprazdan çektiği şut savunmadan sekerek havalandı. Kale önünde iyi yükselen Hwang kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada kullanılan kornerden seken topu önünde bulan Hadergjonaj’ın sert şutunu kaleci Grbic son anda kurtardı.

34. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier’in penaltı noktasına ortaladığı topa yükselen Limanın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Stat ve hakemler

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

Kadrolar

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Batuhan Yavuz, Hagi, Mehmet Öz, Baran Moğultay, Ogundu, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Muhammed İyyad Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Barış Kalaycı, Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Detaylar

Gol: Hwang (dk. 13) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Corendon Alanyaspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

