Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 1-0 Fatih Karagümrük — Hwang ile ilk yarı

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 1-0 Fatih Karagümrük (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig 17. hafta randevusunda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ruan’ın çaprazdan çektiği şut savunmadan sekerek havalandı. Kale önünde iyi yükselen Hwang kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada kullanılan kornerden seken topu önünde bulan Hadergjonaj’ın sert şutunu kaleci Grbic son anda kurtardı.
34. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier’in penaltı noktasına ortaladığı topa yükselen Limanın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Stat ve hakemler
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Kadrolar
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Batuhan Yavuz, Hagi, Mehmet Öz, Baran Moğultay, Ogundu, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Muhammed İyyad Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Barış Kalaycı, Gray, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Detaylar
Gol: Hwang (dk. 13) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Corendon Alanyaspor)
