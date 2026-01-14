Aydın'da Okul Sporları: Karate ve Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

Aydın'da 2025-2026 Okul Sporları kapsamında düzenlenen karate ve badminton il birinciliği müsabakaları tamamlandı; dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:49
Aydın'da Okul Sporları: Karate ve Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

Aydın'da Okul Sporları: Karate ve Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate ve Badminton İl Birinciliği müsabakaları Aydın'da tamamlandı.

Karate Müsabakaları

Okullar Arası Karate Gençler A-B Kız-Erkek İl Birinciliği, 8 okul katılımıyla Germencik 80. Yıl Spor Salonunda gerçekleştirildi. Müsabakalarda sporcular centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden takdir topladı.

Badminton Müsabakaları

Okul Sporları Badminton Genç Kızlar-Erkekler İl Birinciliği Koçarlı ilçesinde yapıldı. 10 okuldan 50 öğrencinin katıldığı yarışmaların ardından düzenlenen madalya töreni gerçekleştirildi.

Madalya Töreni ve Tebrikler

Madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katılarak sporculara madalyalarını takdim etti. Yığmatepe, organize edilen müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, grup ve Türkiye müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

