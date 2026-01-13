Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 1-0 Kocaelispor (Lungoyi 85')

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Christopher Lungoyi'nin 85. dakikadaki golüyle Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:14
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 1-0 Kocaelispor (Lungoyi 85')

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 1-0 Kocaelispor

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Rivas’ın yerden vuruşu, kale önünde sektikten sonra yandan dışarı çıktı.

68. dakikada kullanılan korner sonrası karambolde topu önünde bulan Tayfur Bingöl’ün vuruşu yandan dışarı çıktı.

70. dakikada ceza yayı solunda topla buluşan Agyei’nin sert vuruşu yerden sektikten sonra kaleci Zafer’de kaldı.

74. dakikada Camara’nın topuk pasını alan Yusuf, sol kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı; kaleci Jovanovic son anda meşin yuvarlağı çeldi.

85. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Nazım Sangare’nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi’nin yerden uzak köşeye vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada kullanılan korner sonrası seken topa ceza sahasında Smolcic’in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Kocaelisporlu Keita, Ogün’e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat ve Hakemler

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Güngör

Kadrolar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Karamba Gassama (Deian Sorescu dk. 66), Maxim (Melih Kabasakal dk. 66), Drissa Camara, Yusuf Kabadayı (Victor Gidado dk. 86), Mohamed Bayo (Christopher Lungoyi dk. 76)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Muharrem Cinan, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Ahmet Oğuz (Rigoberto Rivas dk. 46), Karol Linetty (Daniel Agyei dk. 46), Habib Keita, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov (Ahmet Sağat dk. 76), Can Keleş (Joesph Nonge dk. 46), Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Botond Balogh, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller ve Kartlar

Gol: Christopher Lungoyi (dk. 85) (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Tayyip Talha Sanuç (dk. 13), Burak Yılmaz (Teknik Direktör dk. 14) — (Gaziantep FK); Keita (dk. 90+3) — (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Zafer Görgen (Gaziantep FK); Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic, Keita (Kocaelispor)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR'U...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR'U...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 1-0 Kocaelispor (Lungoyi 85')
2
Beşiktaş, Milli Pivot Sertaç Şanlı'yı Kadrosuna Kattı
3
Kayserispor'un Yeni Sağ Beki RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye Geldi
4
Aliağa, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
5
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
6
Karşıyaka'dan Sol Bek Hamlesi: Cumali Turhan Kadroya Katıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları