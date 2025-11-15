Aydın'da 'Spora İlk Adım' ile Miniklere Spor Alışkanlığı

Proje ve Amaçları

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Spora İlk Adım projesi, Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine sporu sevdiriyor ve bunu bir yaşam tarzı hâline getirmeyi hedefliyor.

Eğitimler ve Uygulama

Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Program, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine odaklanıyor.

"Spora İlk Adım projesi kapsamında miniklerimizi sporla tanıştırmaya devam ediyor düzenli antrenmanlarımızla çocuklarımızın hem fiziksel hem sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz"

Projeyle amaçlanan, düzenli antrenman ve rehberlikle miniklerin yaşam boyu sürecek bir spor alışkanlığı kazanması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

