Aydın'da 'Spora İlk Adım' ile Miniklere Spor Alışkanlığı

Aydın'da 4. sınıf öğrencileri 'Spora İlk Adım' projesiyle sporu yaşam tarzı haline getiriyor; uzman eğitmenlerle düzenli eğitimler sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:02
Aydın'da 'Spora İlk Adım' ile Miniklere Spor Alışkanlığı

Aydın'da 'Spora İlk Adım' ile Miniklere Spor Alışkanlığı

Proje ve Amaçları

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Spora İlk Adım projesi, Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine sporu sevdiriyor ve bunu bir yaşam tarzı hâline getirmeyi hedefliyor.

Eğitimler ve Uygulama

Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Program, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine odaklanıyor.

"Spora İlk Adım projesi kapsamında miniklerimizi sporla tanıştırmaya devam ediyor düzenli antrenmanlarımızla çocuklarımızın hem fiziksel hem sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz"

Projeyle amaçlanan, düzenli antrenman ve rehberlikle miniklerin yaşam boyu sürecek bir spor alışkanlığı kazanması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

AYDIN’DA EĞİTİM GÖREN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ, “SPORA İLK ADIM” PROJESİ İLE HEM SPOR ALIŞKANLIĞI...

AYDIN’DA EĞİTİM GÖREN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ, “SPORA İLK ADIM” PROJESİ İLE HEM SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANIYOR HEM DE SPORU YAŞAM TARZINA ÇEVİRİYOR.

AYDIN’DA EĞİTİM GÖREN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ, “SPORA İLK ADIM” PROJESİ İLE HEM SPOR ALIŞKANLIĞI...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gültepespor U-16 Namağlup Kayseri Şampiyonu
2
Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler 4-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
3
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Vedia Nil Apak İçin Başsağlığı Mesajı
4
Saffet Akyüz: TPFD, bahis soruşturmasında oyuncuların dilekçelerine müdahil oldu
5
Söğütspor, İznikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
6
Göztepe Voleybol, THY'yi Konuk Ediyor: Sultanlar Ligi 5. Hafta
7
Bandırma'nın Gençleri Alanya BTRL Avrupa Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı