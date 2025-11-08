Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı Bölge Finallerinde Çeyrek Finalde

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Erkek Takımı, ilk kez katıldığı Manisa bölge finallerinde 3-7 Kasım 2025 tarihlerinde çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:24
Turnuva ve Elde Edilen Başarı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Erkek Takımı, Kamu Spor Oyunları kapsamında Aydın’da düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olarak Manisa’da gerçekleştirilen bölge finallerine katılma hakkı kazandı. İlk kez yer aldığı bu finallerde takım, çeyrek finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

3-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Manisa’da yapılan müsabakalarda büyük bir özveriyle mücadele eden İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, sergilediği performansla takdir topladı.

Kadro ve Kutlama

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, başarılı takımı tebrik ederek "Bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finale yükselme başarısı, kurumun spor alanındaki varlığını güçlendirdi ve ekip dayanışmasının somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

