Aydınlı Berkay Uslu, Para Karate Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Berkay Uslu, Mısır'da düzenlenen Para Karate Dünya Şampiyonasında sergilediği performansla gümüş madalya kazandı ve hem Türkiye'yi hem de memleketi Aydın'ı gururlandırdı.

Müsabaka performansı

Turnuva boyunca yüksek konsantrasyon, mücadeleci ruh ve etkili tekniklerle öne çıkan Berkay Uslu, zorlu rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasındaki performansıyla büyük beğeni toplayan milli sporcu, organizasyonu dünya ikincisi olarak tamamladı.

Tebrikler ve teşekkür

Başarının Aydın'daki spor camiasında sevinçle karşılandığını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Berkay Uslu'yu tebrik etti. Yığmatepe, başarıda emeği geçen antrenörlere ve destek veren herkese de teşekkür etti.

AYDINLI MİLLİ SPORCU BERKAY USLU, MISIR’DA DÜZENLENEN PARA KARATE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK HEM TÜRKİYE’Yİ HEM DE MEMLEKETİ AYDIN’I GURURLANDIRDI.