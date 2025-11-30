Aydınlı Berkay Uslu, Para Karate Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Aydınlı milli sporcu Berkay Uslu, Mısır'da düzenlenen Para Karate Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye ve Aydın'ı gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:23
Aydınlı Berkay Uslu, Para Karate Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Aydınlı Berkay Uslu, Para Karate Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Berkay Uslu, Mısır'da düzenlenen Para Karate Dünya Şampiyonasında sergilediği performansla gümüş madalya kazandı ve hem Türkiye'yi hem de memleketi Aydın'ı gururlandırdı.

Müsabaka performansı

Turnuva boyunca yüksek konsantrasyon, mücadeleci ruh ve etkili tekniklerle öne çıkan Berkay Uslu, zorlu rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasındaki performansıyla büyük beğeni toplayan milli sporcu, organizasyonu dünya ikincisi olarak tamamladı.

Tebrikler ve teşekkür

Başarının Aydın'daki spor camiasında sevinçle karşılandığını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Berkay Uslu'yu tebrik etti. Yığmatepe, başarıda emeği geçen antrenörlere ve destek veren herkese de teşekkür etti.

AYDINLI MİLLİ SPORCU BERKAY USLU, MISIR’DA DÜZENLENEN PARA KARATE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ...

AYDINLI MİLLİ SPORCU BERKAY USLU, MISIR’DA DÜZENLENEN PARA KARATE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK HEM TÜRKİYE’Yİ HEM DE MEMLEKETİ AYDIN’I GURURLANDIRDI.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
2
El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor
3
Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı
4
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı
5
Jota Silva ilk 11'de golünü attı | Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük
6
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 14. Hafta

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı