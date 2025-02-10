Aydınlık Gelecek Ödülleri Töreni Gerçekleşti: Jose Mourinho Yılın Projesi Ödülünü Aldı

Aydınlık Gelecek Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Fenerbahçe'de düzenlenen Aydınlık Gelecek Ödülleri, üniversite öğrencilerinin oylarıyla sahiplerini buldu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takım kaptanı Dusan Tadic ve amatör branşlardan sporcular katıldı.

Jose Mourinho Yılın Projesi Ödülünü Aldı

Törende, “Çocuklar için Hayallerimiz bir” projesi ile 1907 ÜNİFEB'in yılın projesi ödülüne layık görülen Mourinho, bu ödülün kendisi için değil, Fenerbahçe için olduğunu belirtti. "Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum," diyerek duygularını ifade etti.

Mourinho, konuşmasında ayrıca Türkiye'de öğrendiği zorluklardan bahsederek, "Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan mutlu oldum. Herkesin kalbine dokunuyor," dedi.

Dusan Tadic ve Nigel Hayes Davis'ın Konuşmaları

Takım kaptanı Dusan Tadic, "Minnettarım, her ödülün daha iyi sporcu olmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Yılın erkek basketbolcusu ödülünü kazanan Nigel Hayes Davis ise Türkçe olarak, "Burada olduğum için mutluyum. Bu ödülü kazandığım için çok teşekkürler," ifadelerini kullandı.

Diğer Ödül Sahipleri

Törende, Eda Erdem Dündar yılın kadın voleybolcusu olarak seçilirken, diğer önemli kategorilerdeki ödüller de şu şekilde dağıtıldı:

Yılın kadın basketbolcusu: Emma Meesseman

Yılın kadın futbolcusu: Ece Türkoğlu

Yılın golü: Sofyan Amrabat

Yılın erkek voleybolcusu: Kaan Gürbüz

Yılın takımı: Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol

Yılın antrenörü: Valerie Garnier

Yılın kadın sporcusu: Melissa Vargas

Yılın erkek sporcusu: Kuzey Tunçelli

Ödüller, Fenerbahçe camiasının başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekti. Kulübün geleceğinin genç ve tutkulu sporcularla daha da aydınlık olacağına vurgu yapıldı.