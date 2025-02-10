Aydınlık Gelecek Ödülleri Töreni Gerçekleşti: Jose Mourinho Yılın Projesi Ödülünü Aldı

Aydınlık Gelecek Ödülleri Töreni Gerçekleşti
Fenerbahçe'de düzenlenen Aydınlık Gelecek Ödülleri, üniversite öğrencilerinin oylarıyla sahiplerini buldu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takım kaptanı Dusan Tadic ve amatör branşlardan sporcular katıldı.
Jose Mourinho Yılın Projesi Ödülünü Aldı
Törende, “Çocuklar için Hayallerimiz bir” projesi ile 1907 ÜNİFEB'in yılın projesi ödülüne layık görülen Mourinho, bu ödülün kendisi için değil, Fenerbahçe için olduğunu belirtti. "Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum," diyerek duygularını ifade etti.
Mourinho, konuşmasında ayrıca Türkiye'de öğrendiği zorluklardan bahsederek, "Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan mutlu oldum. Herkesin kalbine dokunuyor," dedi.
Dusan Tadic ve Nigel Hayes Davis'ın Konuşmaları
Takım kaptanı Dusan Tadic, "Minnettarım, her ödülün daha iyi sporcu olmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.
Yılın erkek basketbolcusu ödülünü kazanan Nigel Hayes Davis ise Türkçe olarak, "Burada olduğum için mutluyum. Bu ödülü kazandığım için çok teşekkürler," ifadelerini kullandı.
Diğer Ödül Sahipleri
Törende, Eda Erdem Dündar yılın kadın voleybolcusu olarak seçilirken, diğer önemli kategorilerdeki ödüller de şu şekilde dağıtıldı:
- Yılın kadın basketbolcusu: Emma Meesseman
- Yılın kadın futbolcusu: Ece Türkoğlu
- Yılın golü: Sofyan Amrabat
- Yılın erkek voleybolcusu: Kaan Gürbüz
- Yılın takımı: Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol
- Yılın antrenörü: Valerie Garnier
- Yılın kadın sporcusu: Melissa Vargas
- Yılın erkek sporcusu: Kuzey Tunçelli
Ödüller, Fenerbahçe camiasının başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekti. Kulübün geleceğinin genç ve tutkulu sporcularla daha da aydınlık olacağına vurgu yapıldı.