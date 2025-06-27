Serdar Topraktepe'nin Ağabeyi Ayhan Topraktepe Toprağa Verildi

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepenin vefat eden ağabeyi Ayhan Topraktepe, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Avcılar Denizköşkler Camisi'nde öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Cenaze Törenine Katılımlar

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili Ceyhun Kazancı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, teknik direktörler Orhan Ak, Önder Karaveli ve Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcu Emrecan Terzi, Topraktepe ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Defin Süreci

Cenaze namazının ardından Ayhan Topraktepe'nin naaşı, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin (sağ 4) yaşamını yitiren ağabeyi Ayhan Topraktepe, son yolculuğuna uğurlandı. Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı (sağ 5) katıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin (sağ 4) yaşamını yitiren ağabeyi Ayhan Topraktepe, son yolculuğuna uğurlandı. Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı (sağ 5) katıldı.