Ayhancan Güven, DTM 6. Ayağının İlk Yarışını Sachsenring'de Kazandı

Son tur atışıyla gelen zafer: Manthey EMA pilotu podyumun zirvesinde

Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağında ilk yarışı kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde mücadele ettiği yarışa 9. sıradan başladı. Zorlu yarışta son turlarda yaptığı ataklarla öne çıkan sürücü, son turda liderliği ele geçirerek DTM'deki 3. galibiyetini elde etti.

Red Bull sporcusu Ayhancan, bu sonuçla puanını 119'a çıkararak pilotlar klasmanında 6. sıraya yükseldi.

Organizasyon programına göre, yarın TSİ 10.20'de sıralama turları ve 14.30'da ikinci yarış ile 5. ayak yarışları tamamlanacak.