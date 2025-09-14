Ayhancan Güven DTM Avusturya etabında 7. oldu

Ayhancan Güven, Avusturya'da ikinci yarışı 7. bitirdi

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenen yedinci ayağının ikinci ana yarışını Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde tamamladı. Hafta sonunun ikinci ana yarışına 9. sıradan başlayan Ayhancan, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Yarış sonucu ve podyum

Hafta sonunun ikinci ana yarışını Land Audi pilotu Ricardo Feller birinci, Emil Frey Racing ekibinden Ferrari pilotu Thierry Vermeulen ikinci, Mercedes-AMG Takımı Landgraf ekibinden Lucas Auer ise üçüncü sırada tamamladı.

Pilotlar genel klasmanı

Genel klasmanda Lucas Auer 171 puanla lider konumda bulunuyor. Onu TGI Team Lamborghini ekibinden Jordan Pepper 164 puanla ikinci, BMW Schubert Motor Sporları'ndan Rene Rast 160 puanla üçüncü olarak takip ediyor. Porsche pilotu Ayhancan Güven ise 154 puanla beşinci sırada yer alıyor ve lider Lucas Auer'in 17 puan gerisinde bulunuyor.

Ayhancan Güven, DTM sezonunun finalinde başarı arayışını sürdürecek; sezon finali 3-5 Ekim tarihlerinde Hockenheimring Baden-Württemberg'de gerçekleştirilecek.