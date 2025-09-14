Ayhancan Güven DTM Avusturya etabında 7. oldu

Ayhancan Güven, DTM Avusturya yedinci ayağının ikinci yarışını Spielberg'de 7. sırada tamamladı; genel klasmanda 154 puanla beşinci konumda yer alıyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:29
Ayhancan Güven DTM Avusturya etabında 7. oldu

Ayhancan Güven, Avusturya'da ikinci yarışı 7. bitirdi

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenen yedinci ayağının ikinci ana yarışını Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde tamamladı. Hafta sonunun ikinci ana yarışına 9. sıradan başlayan Ayhancan, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Yarış sonucu ve podyum

Hafta sonunun ikinci ana yarışını Land Audi pilotu Ricardo Feller birinci, Emil Frey Racing ekibinden Ferrari pilotu Thierry Vermeulen ikinci, Mercedes-AMG Takımı Landgraf ekibinden Lucas Auer ise üçüncü sırada tamamladı.

Pilotlar genel klasmanı

Genel klasmanda Lucas Auer 171 puanla lider konumda bulunuyor. Onu TGI Team Lamborghini ekibinden Jordan Pepper 164 puanla ikinci, BMW Schubert Motor Sporları'ndan Rene Rast 160 puanla üçüncü olarak takip ediyor. Porsche pilotu Ayhancan Güven ise 154 puanla beşinci sırada yer alıyor ve lider Lucas Auer'in 17 puan gerisinde bulunuyor.

Ayhancan Güven, DTM sezonunun finalinde başarı arayışını sürdürecek; sezon finali 3-5 Ekim tarihlerinde Hockenheimring Baden-Württemberg'de gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Liverpool, Salah'ın 90+5'teki penaltısıyla Burnley'yi 1-0 geçti
2
Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
3
Gençlerbirliği, Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiraladı
4
Trendyol 1. Lig: Serik Spor Futbol A.Ş, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 Yendi
5
Zecorner Kayserispor 0-0 Göztepe — İlk Yarıda Gol Yok
6
Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası — 2. Gün: Jefferson-Wooden Rekoru, Seville 9.77
7
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye